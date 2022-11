Inkoon talousarvioehdotus valmistui jo, Raasepori aloitti, uudenvuoden ilotulitukset loppuvat Pohjassa

Inkoossa on saatu valmiiksi jo nyt vuoden 2023 talousarvioehdotus kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Ylijäämätavoite on vajaat puoli miljoonaa euroa. Raaseporin kaupunginhallitus aloitti talousarviokäsittelyn kuluneella viikolla. Tässä vaiheessa ehdotus on liki 5,6 miljoonaa euroa plussalla.

Tuoreimmassa Etelä-Uusimaassa uutinen myös Hangon kalanjalostushallista sekä siitä, että Pohjassa ei järjestetä enää perinteistä uudenvuoden ilotulitusta, joka on kerännyt kylään useita tuhansia ihmisiä. Lukiolaiset visioivat Hangossa vihreitä kaupunkeja ja Raaseporissa käynnistellään taas ruokaraadin toimintaa sekä jännitetään myös jäähallin kohtaloa.