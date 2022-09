Mustiolla voi ihastella valotaidetta vielä sunnuntaihin saakka

Kuva: Jussi Virkkumaa

Valotaiteen ja elektronisen musiikin yhdistävän Metronom-tapahtuman teoksia ehtii ihailla päivittäin vielä sunnuntai-iltaan noin kello 23 saakka Mustion linnan puistossa.

-Hyvä aika saapua on iltayhdeksän paikkeilla ja teokset ovat valaistuna vähintään pari tuntia, tapahtuman tuottaja Janne Junttila kertoo.

Perjantaina ja lauantaina 23. ja 24. syyskuuta voi käydä katsastamassa myös Tomi Paijon Masuuni-teoksen, joka heijastetaan Mustion linnan ulkoseinään. Lauantaina ohjelmassa on pimeää burleskia kesäteatterilla kello 21, johon on yleisöllä vapaa pääsy. Ohjelmassa on myös Bässen-gallerian videotaidetta.

-Teokset ovat todella näyttäviä, mietittyjä ja sopivassa mittakaavassa suurten vanhojen lehtipuiden keskellä. Jokaisessa teoksessa on Mustion ruukkiin tai teoksen lokaatioon liittyvä ajatus. Tästä ensimmäisestä valotaidefestivaalista on tulossa taiteellinen menestys, liki vuoden päivät tapahtumaa rakentanut tuottaja Junttila iloitsee.

Hän arvelee, että 10 päivää kestävän festivaalin yleisömäärä tulee olemaan hieman yli 2 000 kävijän paikkeilla. Päätöksiä tapahtuman jatkon suhteen ei ole vielä tehty, mutta Junttila sanoo ajatuksen olevan kutkuttava. Festivaalista vastaa Raaseporin tapahtumat ry. ja teknisestä tuotannosta Bitoz Oy:n Sebastian Sjöblom.