IF Raseborg hurjalla tuulella Kunniakierroksella

Tammisaaressa lähdettiin Kunniakierrokselle riemumielin. (Kuva: Roy Westerholm)

Yleisurheilun varainkeruukampanja Kunniakierros on aina ollut hyvää pataa raaseporilaisten kanssa, mutta tänä vuonna tultiin erityisen hyvin juttuun.

IF Raseborg lapioi pottiin jättimäiset 53 397 euroa ja tuuletti valtakunnallisissa tuloksissa ylivoimaisella ykköspaikalla. Seuran edellinen ennätys oli rahtusen päälle 40 000 euroa, joka suorastaan murskattiin tapahtuman 40-vuotisjuhlien kunniaksi.

-Vaikka minulla on tapana asettaa korkeita tavoitteita, niin en ihan tällaiseen uskonut viime syksynä, kun tämä juhlavuoden ohjelma alkoi muhia päässä. Moni asia osui kohdalleen, kampanjan paikallisena moottorina kehräävä Glenn Lignell totesi.

Kunniakierroksella juostaan tai kävellään rataa ympäri tunnin ajan ja osallistujilla on omat tukijansa, jotka rahoittavat suojattiaan könttäsummalla tai kierroslaskurilla. IF Raseborg järjesti tänä vuonna kolme tapahtumaa, joista jo keväällä pidetyssä Night of the Legends -juhlapainoksessa painettiin entinen ennätys kyykkyyn.

Kuluneen viikon tiistaina kierrettiin Karjaan kenttää 51 hengen voimin ja kirstuun lyötiin reippaat 5 000 euroa lisää. Ahnaimmalla tuulella olivat seuran nuoret urheilijat Cassandra Nynäs (930 euroa), Lauri Wuorenrinne (355) ja Filip Wikholm (345).

Torstaina tampattiin vielä Tammisaaren rataa, missä noin 80 osallistujaa vei mammonat maaliin osapuilleen viidentonnin vedolla. Jan-Mikael Ekholm (888) ja Sara Vaskio (500) kantoivat kärkikahinoissa kortensa kekoon, kun taas Thomas Malmsten keräsi eniten kierroksia (33).

Seurojen tilille kulkeutuu yli 35 000 euron keräyssummasta 85 prosenttia ja loput ohjataan piirille ja Suomen Urheiluliitolle. IF Raseborg nettosi näin ollen runsaat 45 000 euroa tämän vuoden tempauksesta. Summalla tuetaan nuorisotoimintaa, kustannetaan urheilijoiden kilpailumatkoja ja leirejä sekä rahoitetaan valmentajastipendejä.

Perinteet kunniaan

Toukokuussa 50 vuotta täyttäneellä Lignellillä oli turbovaihde silmässä ja hän mätti yksinään 23 530 euroa. Kun mies kiikutti vielä IF Bromarf-Pojkarnan kassaan 3 600 euroa, niin kokonaiställi oli tapahtuman historiassa viidenneksi suurin yksittäisen osallistujan keräämä potti.

Jill Friberg (4 200) ja seuran juniorisponsorit (3 650) antoivat hyvää tulitukea, kuten tekivät omilla osuuksillaan kaikki yhteensä 180 osallistujan poppoosta.

-Karis IK:n ja Ekenäs IF:n luomat perinteet painavat vaakakupissa paljon ja me saamme nauttia niistä. Yritykset ja yksityishenkilöt lähtevät mielellään sopivilla summilla mukaan. Teimme juhlavuotena ahkerasti töitä, keksimme uusia jekkuja ja saimme niin uusia kuin uusvanhojakin kerääjiä kyytiin. Lisäksi nuoret osallistuivat tapahtumiin kiitettävästi, Lignell niputti.

IF Raseborg löi tämänkertaisella summallaan IK Falkenin kymmenen vuoden takaisen SFI-ennätyksen (48 137 euroa) ja teki seuroista kaikkien aikojen kolmanneksi kovimman tuloksen. Edellä on vain kaksi ”mahdotonta” lukemaa: Tokmanni-pohatta Kyösti Kaikkoselta ilmaa renkaisiin saanut Pyhäselän Urheilijoiden haamusaalis (147 000) ja Kristiinan Urheilijoiden suonenveto (70 000).

-Ainahan voi parantaa, mutta emme mitenkään väkisin lähde tästä enää tulosta kohentamaan. Kyseessä on seuran taloudellinen tukipilari, mutta myös liikuntaan kannustava, iloinen ja sosiaalinen kampanja, Lignell totesi.

Suomen suurimmille yleisurheiluseuroille Kunniakierros ei tukipilarina toimi, eikä niistä esiinny tämän vuoden listalla kuin Tampereen Pyrintö, joka keräsi 500 euroa.

-Olen aivan varma, että vaikka HIFK:n kaltainen vahvan brändin omaava seura tekisi 50 000 euron tuloksen, jos vain haluaisi. Kyllä Kunniakierros-tuotoilla olisi käyttöä mille tahansa seuralle ja isommat seurat pääsisivät myös helpommalla kuin me tai Falken, jotka keräävät pienempiä sponsoreita. Jotkut ovat ehkä sitä mieltä, että tällainen kampanja on aikansa elänyt, mutta ainakin täällä ”landella” sillä on yhä arvoa, Lignell tuumi.