KRP kaipaa vihjeitä kadonneesta puhelimesta, joka päätyi Mustiolle

Keskusrikospoliisi kaipaa vihjeitä vuonna 2004 kadonneen ja epäillyn henkirikoksen uhriksi joutuneen Johann Willem Hägerströmin puhelimesta.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että kadoksiin jäänyt kamerapuhelin on päätynyt Mustion alueelle. Poliisin tietojen mukaan uhrilla oli kadotessaan Sony Ericsson P900 -kamerapuhelin, joka on ollut suhteellisen arvokas rikoksen tapahtuma-aikana.

Poliisi pyytää nyt havaintoja kuvanmukaisesta puhelimesta Hägerströmin katoamisen jälkeen. Havainnot pyydetään ilmoittamaan vihjenumeroon 050 456 4903 tai sähköpostilla osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi. Puhelinnumeroon voi lähettää myös WhatsApp -viestejä.

Keskusrikospoliisi alkoi tutkia epäiltyä henkirikosta uudelleen toukokuussa. Hägerström katosi Helsingissä 21. lokakuuta vuonna 2004 ja hänet löydettiin kuolleena Varsinais-Suomesta seuraavan vuoden kesällä. Löytöpaikka oli Kirveenrauman salmi Rymättylässä. Hägerström oli upotettu mereen ja poliisi epäilee, että hänet murhattiin.