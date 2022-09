Fiskarin vanhasta veitsitehtaasta on muotoutunut moderni juomatehdas ja uudenlainen elämyskohde kahteen vuoteen venyneen remontin aikana. Erilaisiin artesaanijuomiin erikoistuneen ja viime vuonna perustetun Brukett Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ali-Melkkilä kertoo, että tehdasrakennusta on uudistettu ja korjattu useilla miljoonilla euroilla. Tilaa on käytössä nyt nelinkertaisesti aiempaan verrattuna.

