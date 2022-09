OKKA-säätiö on myöntänyt Hurja Piruetille Kestävän taiteen perusopetus -sertifikaatin, joka on Suomen ensimmäinen tanssiopistolle myönnetty tunnustus. Säätiön mukaan Hurja Piruetti on edelläkävijänä ottanut rohkeasti sellaisen roolin, jonka myös muut taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset voivat omaksua.

