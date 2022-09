BK-46 koki Cocksin uudet voimat

BK-46 muisti ottaa miesten käsipalloliigan avaukseen hyökkäyspelin mukaan, mutta unohti harmikseen puolustuksen kotiin. Riihimäen Cocks piti maali-ilottelun päätteeksi pisteet kotonaan lukemin 37-30 (18-13).

Cocks oli alusta lähtien kuskin paikalla, mutta karjaalaiset roikkuivat sitkeästi kahden maalin päässä (25-23) vielä vartti ennen loppua.

Yhdessä Sebastian Säkkisen kanssa valtavaa hyökkäysvastuuta kantanut Nico Rönnberg joutui siinä vaiheessa kovan tällin jälkeen hetkeksi huilimaan, BK:n hyökkäys ajautui ahdinkoon ja isännät juoksivat karkuun villillä tuulella olleen Teemu Tammisen johdolla.

-Meille sattui lähemmäs 10 sellaista hyökkäystä, jotka kaatuivat johonkin helppoon virheeseen. Näissä kärkipeleissä ei vain ole sellaiseen varaa ja siihen ottelu lopulta ratkesi, kun Cocks rokotti virheistä. Itselläni ei ollut mitenkään huono päivä, mutta minunkin olisi pitänyt pelata tietyt tilanteet paremmin, 12 häkkiä alkajaisiksi iskenyt Rönnberg totesi.

BK:n puolustus oli tuuliajolla ja antoi Cocksin rellestää avausjaksolla hurjalla 75 prosentin osumatarkkuudella. Maalivahditkaan eivät saaneet juonesta kiinni uusiksi menneen puolustusmuurin takana.

Jac Karlsson, Oscar Kihlstedt ja Markus Viitkar ovat mestaruuskauden ytimestä poissa ja keskuspuolustuksessa yhteistyön perään harovat nyt Alex Lignell ja Igor Skyba, välillä myös nuori Marcus Ojala. Oloa ei helpottanut se, että vahvasti puolustava Miska Henriksson passitettiin kolmannen jäähyn myötä katsomoon toisen jakson alussa.

-En muista, milloin olisimme viimeksi päästäneet näin paljon maaleja. Cocks tuli joka puolelta läpi. Emme voi pyytää maalivahdeilta enempää ennen kuin saamme puolustuspelin sille tasolle, missä se viime kaudella oli, Rönnberg sanoi.

Hyökkäyspäässä Lignell ja Oliver Nordlund pääsivät isompaan ruutuun ja törmäsivät usein seinään.

-Monet pelaajistamme saavat nyt enemmän vastuuta, eikä heiltä voi vaatia samoja asioita kuin Jacilta ja Oscarilta. Uskon, että tämä vaihe tekee silti joukkueelle hyvää. Pelaajat saavat tällaisista peleistä hyvää kokemusta ja ovat valmiimpia sitten keväällä, kun tarvitsemme jokaisen panosta, Rönnberg tuumi.

Pronssikauden jälkeen pakkaansa uusineen ja vahvistaneen Cocksin kokoonpanossa oli 14 ulkomaalaista ja yksi Tamminen. Luka Brkljacic ja Edson Imare vaikuttavat etunenässä sellaisilta hankinnoilta, jotka vievät kukkolaumaa parempaan suuntaan.

BK tulee tarvitsemaan Karlssonin ja mieluiten myös uransa jatkoa pohtivan Kihlstedtin rahkeita Cocksin kampeamiseen.

-Cocks näyttää olevan paljon vahvempi ja joukkueessa on nyt enemmän käsipallo-osaamista. Kausi on tosin vasta alussa ja me rakennamme iskukykyä kevään ratkaisupeleihin. Onnistuimme siinä viime kaudella aika nappiin, toivottavasti myös tällä kerralla, Rönnberg virkkoi.