Alueen poliitikoilta vahva reaktio Lohjan synnytystoiminnan puolesta

Läntisen Uudenmaan poliitikot ovat reagoineet vahvasti alkuviikolla julkaistuun uutiseen, jossa nostettiin esiin Lohjan synnytysosaston mahdollinen sulkeminen vaihtoehtona, kun HUS:in olisi löydettävä säästökohteita 90 miljoonalla eurolla vuodelle 2023.

Raaseporilaisministeri Thomas Blomqvistin (r) mielestä Lohjan synnytysosastoa tarvitaan ja ehdotus sen sulkemisesta on paheksuttava.

-Ajatus on täysin mahdoton hyväksyä. On tärkeää, että tämän tyyppiset palvelut ovat lähellä, sillä riskit kasvavat mitä pitemmäksi etäisyydet kasvavat. Länsi-Uusimaa on laaja alue ja palveluita on tarjottava kohtuullisen ja turvallisen välimatkan päässä asuinpaikasta riippumatta. Raaseporin sairaalan synnytysosaston valitettava sulkeminen johti siihen, että etäisyydet etenkin läntisimmiltä alueilta ovat jo nyt liian pitkät, Blomqvist huomauttaa.

Blomqvistin mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin on otettava vastuu koko alueesta, jota se palvelee. Vuoden 2023 alusta alkaen HUS vastaa myös hyvinvointialueiden tarvitsemista palveluista.

-Sen vuoksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tarpeiden ja tilausten tulee olla ratkaisevia, Blomqvist sanoo.

Hän korostaa myös riittävän monen yksikön ja riittävän kapasiteetin merkitystä yksiköissä ennalta arvaamattomien tapahtumien vuoksi.

-Pandemia on osoittanut, että meillä on oltava tarpeeksi yksiköitä, joissa potilaita voidaan ottaa vastaan ja joissa saa laadukasta hoitoa. Meillä ei ole varaa luopua yhdestäkään yksiköstä, näitä ovat sekä Lohjan sairaala että Raaseporin sairaala. Lohjan sairaalan synnytysosasto on tärkeä koko seudulle ja sen asukkaille, ja siksi sen toimintaedellytykset on turvattava, Blomqvist vaatii.

Vastuutonta ja harhaanjohtavaa

Kansanedustaja Johan Kvarnström (sd) toteaa keskustelun aloittamisen mahdollisesta synnytysosaston sulkemisesta taloudellisista syistä olevan harhaanjohtavaa ja vastuutonta, sekä kummallinen tapa lobata lisää rahaa. HUS:in menot ovat yli kaksi miljardia ja rahoitusvaje 90 miljoonaa euroa. Kvarnström huomioi, että talousvajetta oli myös viime vuonna samaan aikaan.

”Se, että jotkut HUS:in omistajat eli Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsinki ovat nyt järkyttyneitä, on sinänsä hyvä asia, mutta ne ovat myös niitä, jotka asettavat HUS:in budjettiraamit. Kakkua ei voi sekä syödä että säästää”, Kvarnström kommentoi Facebookissa.

Kvarnströmin mukaan valtion roolikin on tässä merkittävä ja hänen mielestään on kuitenkin hyvä, että sote-uudistus toteutetaan ilman menojen leikkausvaatimuksia. ”Huolimatta rahan puutetta huutavista otsikoista, terveydenhuoltoon käytetään enemmän rahaa kuin aikaisemmin”, hän mainitsee.

Kvarnström katsoo, että mikäli toimenpiteitä kustannusten nousun hillitsemiseksi tarvitaan, on oltava selvää, että vaatimukset eivät voi koskea Lohjan synnytysosastoa. Sen sulkeminen olisi hänen mukaansa käytännössä mahdotonta ja kaikin puolin järjetöntä, eikä edes ajankohtaista.

Kvarnström huomauttaa myös, että synnytystoiminnan loputtua Tammisaaressa Lohjan sairaalan synnytysosasto on nyt lähin monille länsiuusimaalaisille, ja siksi sen toiminta tulee turvata pysyvästi.

Hän ilmoittaa myös jatkavansa työtä synnytystoiminnan poikkeuslupaa koskevan asetuksen muuttamiseksi.

Asetuksessa määrätään kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, joissa vaaditaan vähintään tuhat synnytystä vuodessa. Tästä voidaan poiketa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. HUS:in nettisivuilla kerrotaan, että Lohjan sairaalassa syntyy reilut tuhat lasta vuosittain. Kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa siellä syntyi noin 680 vauvaa.

Rahoitus uuteen tarkasteluun

RKP:n inkoolainen varapuheenjohtaja ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen toinen varapuheenjohtaja Henrik Wickström ilmoittaa olevansa tyrmistynyt ja järkyttynyt Länsi-Uusimaa -lehden uutisesta.

-Olen todella järkyttynyt näistä spekulaatioista. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on tarvetta synnytystoiminnalle niin Lohjalla kuin Espoossa Jorvin sairaalassa, Wickström sanoo.

Myös hän muistuttaa etäisyyksistä lähimpään synnytyssairaalaan alueella.

-Ensin lakkautettiin synnytystoiminta Tammisaaressa ja tuolloin esimerkiksi hankolaisille perheille matka piteni entisestään, kun heidän oli ryhdyttävä kulkemaan Lohjalle. Ei tule kysymykseenkään, että heidän olisi ajettava vielä Jorviin saakka. Lohjan synnytyssairaala tarjoaa laadukasta hoitoa sekä ruotsiksi että suomeksi ja siellä on loistava henkilöstö, Wickström sanoo.

Hän painottaa, että alueellisia sairaaloita tarvitaan myös jatkossa Uudenmaan hyvinvointialueilla Raaseporissa, Lohjalla ja Porvoossa.

-Toivon, että valtio tarkistaa hyvinvointialueiden ja HUS:in rahoituksen. Se ei tällä hetkellä ole riittävä. Emme voi aloittaa työtämme tekemällä palveluihin äkillisiä ja lyhytnäköisiä leikkauksia, Wickström sanoo.