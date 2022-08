Raaseporissa rauhaa kouluihin iloisen tiputanssin merkeissä

”Me ollaan vielä nuoria, edessä koko elämä. Koulurauhaa meidän kouluun, Hankoon, Vaasaan sekä Ouluun”, laulettiin Tammisaaressa paikallisten koulujen yhteisessä tapahtumassa, joka päätettiin iloisesti tiputanssiin.

Tammisaaren keskuskentällä päästiin julistamaan taas koulurauha Raaseporin kouluihin tiistaina alkaneelle lukuvuodelle yhdessä ja isolla joukolla. Iloisessa tapahtumassa, joka päätettiin leikkisään tiputanssiin, olivat Hakarinteen koulun sekä ruotsinkielisten Seminarieskolanin ja EHS:n oppilaat.

Hakarinteen ja EHS:n oppilaskunnat toivottivat kaikki tervetulleeksi ja tukioppilaat juonsivat tilaisuuden. He myös lukivat koulurauhan julistuksen molemmilla kotimaisilla niin ikään kaksikielisen Koulurauha-laulun jälkeen.

Koulurauhan julistustekstissä, jonka otsikko on Kaikille kaveriksi, todetaan muun muassa, että ketään ei saa jättää yksin, ja kaikki tarvitsevat kaverin, sillä yksinäisyys on epäterveellistä henkisesti ja fyysisesti. ”Huolehditaan yhdessä siitä, että ollaan kaikille kaveriksi. Annetaan ihmisten olla erilaisia. Uniikkius on rikkautta. Ollaan iloisia siitä, että olemme uniikkeja. Me olemme monipuolisia, ja se on hyvä juttu”, tekstissä sanotaan. Jokaisen pitää myös saada olla koulussa ilman pelkoa kiusatuksi tulemisesta, ja tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi.

-Mitä kaikkea hienoa teistä vielä tuleekaan, uusien syöpälääkkeiden tai uusien pelien kehittäjiä, ehkä joukossanne on myös tuleva pääministeri, kaupunginjohtaja Petra Theman sanoi koulurauhan julistamispuheessaan.

Kaupunginjohtaja Petra Themankin oli mukana pyörähtelemässä.

-Suurin arvosi ei tule kuitenkaan ammatista tai koulumenestyksestä, vaan ainoastaan siitä, kuinka kohtelet muita ihmisiä. Jos haluat voida paremmin, auta muita ihmisiä. On myös tärkeää kuunnella muita ja oppiakin heiltä, vaikka ihmisillä on erilaisia mielipiteitä ja tapoja tehdä asioita, Theman evästi.

Hän sanoi myös, että jokainen tuntee joskus olevansa yksin, mutta se on vain tunne, sillä kaikki ovat kuitenkin tärkeimpiä aika monelle kanssaihmiselle.

-Raasepori on maailman paras paikka. Auttakaa minua tekemään siitä vielä parempi, Theman pyysi ja antoi vielä lopuksi tärkeän kehotuksen.

-Voikaa hyvin. Ja älä ole toope, var inte en tönt.

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, poliisihallituksen, opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Koulurauha julistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990.