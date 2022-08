Hangon upeilta hiekkarannoilta on jo vuosien ajan poistettu kurtturuusua, joka on haitallinen vieraslaji. Hangon rannoilla on tapahtunut jo suuria muutoksia, kun laajoja kurtturuusukasvustoja juuristoineen on saatu hävitettyä. Talkoot jatkuvat tulevana lauantaina.

