Merivoimat harjoittelee yhdysvaltalaisten kanssa Hangossa – runsaasti lentotoimintaa ja vesiliikennettä

USS Kearsarge harjoittelemassa Itämerellä Merivoimien kanssa. (Kuva: Puolustusvoimat)

Kansainvälinen harjoitustoiminta jatkuu Länsi-Uudenmaan rannikolla. Merivoimat aloitti maanantaina harjoitukset Yhdysvaltojen alusten ja merijalkaväen kanssa Hankoniemellä ja Upinniemessä.

Elokuun 19. päivänä päättyvään harjoitukseen osallistuvat Yhdysvaltain laivaston maihinnousutukialus USS Kearsarge sekä USS Gunston Hall ja USS Arlington.

USS Kearsarge on 260-metrinen maihinnousutukialus. Aluksella on kyydissään mm. useita helikoptereita ja pienempiä maihinnousualuksia. Miehistön lisäksi aluksella on noin 2 000 merijalkaväen ja laivaston sotilasta.

Rannikkolaivaston alusten kanssa toimivat yhdysvaltalaisalukset harjoittelevat merioperaatioita, tilannekuvayhteistyötä, meriliikenteen turvaamista ja rannikkotaisteluiden tukemista mereltä.

Merivoimien valmiusyksiköt ja reserviläiset harjoittelevat rannikolla yhdessä Yhdysvaltain merijalkaväen joukkojen kanssa. Noin komppanian vahvuisissa osaharjoituksissa joukot harjoittelevat mm. hyökkäys- ja puolustustaistelua saaristossa sekä suorittavat ammuntoja.

-Tavoitteena on kehittää yhteensopivuutta ja yhteistä kykyä merioperaatioihin. Keskeinen osa harjoittelua on suomalaiseen toimintaympäristöön ja rannikon erityisolosuhteisiin tutustuminen sekä joukkojen keskinäisten toimintatapojen opettelu ja yhteinen kaluston käyttö, Merivoimien operaatiopäällikkö, kommodori Juhapekka Rautava kertoo.

Merivoimista harjoituksiin osallistuu esikunnan, Uudenmaan prikaatin, Rannikkoprikaatin ja Rannikkolaivaston joukkoja ja aluksia.

Lentotoimintaa ja veneliikennettä on alueella harjoituksen aikana runsaasti. Joukot liikkuvat harjoituksissa helikopterikuljetuksin ja maihinnousuveneillä. Liikkeellä on sekä suomalaista että yhdysvaltalaista kalustoa, mm. NH90-helikoptereita, Chinook-, Blackhawk, Viper -ja Venom -helikoptereita. Ilmavoimista harjoitustoimintaan osallistuu Hornet -monitoimihävittäjiä.

Toiminnan painopisteet ovat Hangossa Syndalenin alueella ja Russarön saaressa sekä Upinniemessä ja Upinniemen edustan Mäkiluodossa. Lentotoiminnasta aiheutuu melua kaikkina harjoituspäivinä ja myös vesiliikennettä on alueella tavallista enemmän.