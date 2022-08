Karjaan uusi valoisa kirjasto viimeisiä viilauksia vaille valmis

-Tykkään todella näistä uusista tiloista. On valoa ja tilaa ja hyvä sisäilma. Parvi toisessa kerroksessa oli meidän toiveemme hankkeen suunnitteluvaiheessa ja sellainenkin on saatu, vastaava kirjastonhoitaja Ann-Kristin Nylund iloitsee.

Muutto sujui Nylundin mukaan hyvin ja kirjasto oli jo alkuviikolla viimeisiä viilauksia vaille valmis kävijöille. Samalla päättyy kirjaston liki parin vuoden ”evakkoretki” Grabben talossa, jossa on toimittu väistötiloissa uudisrakennuksen rakentamisen ajan.

Lue lisää näköislehdestä