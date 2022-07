Rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet vuodentakaisesta yhdeksän prosenttia.

-Kaikki on kallistunut. Laskeskelisin, että hinnannousu on yleisesti noin 15-20 prosenttia. Joidenkin tuotteiden tai materiaalien, kuten messingin, hinta on noussut jopa 35 prosenttia, lvi-urakoita tekevä Sami Kinnari Kinson Oy:stä kertoo.

