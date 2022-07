Lupala iloitsee taas urheilun antimista

Saimi Lupala juoksi Turun Tilastopajacupissa ”päähänpistona” 400 metrin aidat aikaan 66,55.

Saimi Lupalan yleisurheilukausi on sujunut iloisissa merkeissä. Moniotteluissa kahdesti nuorten SM-mitaleille punnertanut tammisaarelaislähtöinen urheilija on kohentanut kesällä ennätyksiään 100 (12,90) ja 400 metrillä (58,89) ja juossut pika-aidoissa lähelle ennätystään (15,35). Keskiviikkona komistui puolestaan keihäsennätys, kun Lupala kepitti Turun Tilastopajacupissa tuloksen 36.46.

-Osasin kyllä ennätysparannusta odottaa, kun olen saanut tekniikkaa paremmaksi. Ei se vieläkään kauhean hyvä ollut, mutta ei myöskään niin sysihuono, mitä on joskus ollut. Kohti 40 metriä mennään, 19-vuotias Saimi hymyili. Hän juoksi Paavo Nurmen stadionilla myös kauden ensimmäisen 400 metrin aitakierroksen, jossa aika 66,55 riitti seitsemänteen sijaan. Pitkien aitojen ennätys on hänellä yli sekunnin parempi ja viime vuonna Lupala sijoittui lajissa neljänneksi ikäluokkansa SM-kisoissa.

-Nelkun aitoihin osallistuminen täällä oli päähänpisto. Olen tehnyt siinä kaksi treeniä kahdella aidalla, joten odotukset eivät olleet korkealla. Katsotaan nyt, kuinka siinä jatkossa kilpailen, Saimi totesi.

Parempaan päin

IF Raseborgin edustaja ei ollut varma, millaista lyöntiä yleisurheilukentälle kesällä löytyy.

-On mennyt yli odotusten. Luulin, että olisi ollut hankalampaa sen jälkeen, kun talvi oli niin huono, Saimi totesi. Vuokatin urheilulukiota käyvä Lupala on kilpaillut talvisin menestyksellä ampumahiihdossa, jossa viime kausi meni mönkään. Pitkäksi venyneen yleisurheilukauden jälkeen kroppa ajautui talven riennoissa ylirasitustilaan ja mestaruuskisat väliin jättänyt Lupala joutui huilaamaan pitkän tovin.

-Lepo teki varmasti hyvää ja hermosto alkoi taas toimia. Talvella oli melko masentunut olo, mutta nyt on parempi fiilis. Aika tarkkana olemme silti harjoittelun kanssa olleet, äitinsä Minnan valmentama Saimi sanoi. Lupala oli toissa talvena varasijalla ampumahiihdon nuorten MM-kisoihin, mutta pohtii nyt paukkujen riittämistä kahteen lajiin.

-Pitää miettiä, mitä kilpahiihdon kanssa teen, hän aprikoi.

Ilon kautta

Yleisurheilussa silmissä siintävät sekä 19-vuotiaiden SM-kisat että kahden viikon päästä Joensuussa käytävät Kalevan kisat. Lupala ei ole seitsenottelussa kesällä kilpaillut, mutta tulosraja Kalevan kisoihin on viime vuodelta tehtynä. Tuolloin hän otteli Tampereella riemukkaasti kymmenenneksi aikuisten SM-debyytissä pistein 4829. Ennätys voimistui myöhemmin 19-vuotiaiden SM-kisoissa lukemiin 4841, jolla tuli pronssia.

-Odotan Kalevan kisoja innolla. Juoksu kulkee, joten pika-aitojen ja 200 metrin suhteen on hyvä fiilis. Hyppylajit ovat sen sijaan pieni arvoitus, sillä en ole pituudessa enkä korkeudessa vielä tänä kesänä kilpaillut. Treeneissä ne ovat kuitenkin sujuneet ihan kohtalaisesti. Hyvillä mielin olen kautta jatkamassa, ja nyt on kivaa, kun on löytynyt taas iloa urheiluun.