EIF näytti Manniselle ovea

Mikko Mannisen palveluksia ei enää kaivattu EIF:ssä. Päävalmentajan viimeiseksi rastiksi jäi lauantaina tappioon päättynyt kotiottelu JäPS:iä vastaan.

EIF oli viime kaudella viimeisten joukossa vaihtamassa päävalmentajaa jalkapallon Ykkösessä, kun tiet Guillem Santesmasesin kanssa erosivat syyskuussa. Tällä kaudella Tammisaaressa oltiin ensimmäisenä jalka ojossa Mikko Mannisen pestin kestettyä heinäkuun puoliväliin. Manninen vapautettiin tehtävästään keskiviikkona ja hänet korvaa tilapäisesti apuluotsina toiminut Daniel Bolufer. EIF on pelannut viimeiset viisi ottelua ilman voittoja ja pudonnut sarjassa seitsemänneksi. Kärkikaksikko on karussa, mutta kolmossija on yhä vain kolmen pisteen päässä.

Mannisen asema oli käynyt alati tukalammaksi ja lauantain murheellinen 0-3-kotitappio sarjanousija JäPS:ille oli viimeinen niitti. Edustusmiehistön toimintaa pyörittävän osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Niclas Lindgren ja urheilujohtaja Peter Haglund eivät sulattaneet näkemäänsä.

-Olemme keskustelleet jo tovin siitä, missä joukkue Mikon alaisuudessa menee. Viisi viimeistä peliä ja etenkin erittäin epätoivotusti sujunut JäPS-ottelu saivat meidät toteamaan, että jotain on pahasti pielessä. JäPS:in ei pitäisi paperilla meitä vastaan pärjätä, mutta kentällä se pelasi joukkueena yhteen meitä paremmin, Lindgren sanoi.

Usko koetuksella

EIF alkoi sunnuntaista lähtien järjestää palavereita, joiden kulminaationa Manniselle annettiin monoa. Pelaajilta kysyttiin mielipidettä vallitsevasta tilanteesta ja osa heistä sai avoimissa keskusteluissa valmennuksen ja johdon kanssa esittää näkemyksiään. Lindgrenin mukaan viesti oli selkeä ja kriittinen.

-Luottamus valmentajan visioon ja kykyihin oli heikolla tolalla. Aiemmasta pallonhallintaan perustuneesta tyylistä poikennut peli-ideologia ei osoittautunut oikeaksi eikä joukkueessa enää uskottu siihen. Kysymyksiä herätti se, miten pelisysteemi tukee yksilöiden vahvuuksia, miten siitä on kommunikoitu pelaajille ja ovatko roolit selvillä. Pelaajat olivat epätietoisia siitä, mitä valmentaja haluaa heidän kentällä tekevän. Lisäksi peli-ilo ja kannustava fiilis olivat kateissa, hän totesi.

-Kävi selväksi, että tässä on nyt jotain mätää. Jatkon kannalta oli vain ikäviä vaihtoehtoja, joista päädyimme Mikon irtisanomiseen. Tavoitteemme on kuitenkin edelleen yltää sarjassa kolmen joukkoon ja sitä myöten nousukarsintoihin, joten viimeistään nyt piti toimia, Lindgren jatkoi.

”Materiaali riittää”

Manninen epäonnistui puolustuspelin organisoinnissa, mutta pelisysteemin suoraviivaiset piirteet olivat jo talvella tiedossa. Valitsiko EIF:n johto alunperinkin väärän henkilön ohjaksiin vai eikö hänen visioitaan kyetty tarpeeksi tukemaan?

-Meidän pitää katsoa itseämme peilistä, se on selvää. Mielestäni onnistuimme siinä, että teimme valmentajalle tavoitteen selväksi ja hänellä oli tarpeeksi aikaa, joulukuusta lähtien siihen valmistautua. Ne asiat, joita olisimme voineet tehdä toisin, liittyvät talouspeliin. Jos kassa olisi kunnossa, niin olisimme voineet tarjota kokoonpanon, joka olisi muuntautumiskykyisempi. Pelaajapakka on aina ollut ja tulee luultavasti aina olemaan melko ohut näillä pelimerkeillä, Lindgren sanoi.

Joukkueen kokoonpanosta ovat lähes koko kauden puuttuneet keskuspuolustajat Bruno Miguel ja William Lindqvist, Xhevdet Gelalla kesti toipua pelikuntoon eikä keskikentälle isoilla meriiteillä saapunut Karl Madiangakaan ole täydessä tikissä vielä vaivoiltaan ollut. Maaliruisku Adam Larsson häipyi taannoin Veikkausliigaan ja toiseksi paras maalintekijä Valdrin Rashica loukkaantui viimeksi JäPS-pelin alussa. Uusia pelaajia on tulossa, mutta ne eivät Mannista enää auta.

-Johto ja pelaajat ovat vahvasti sitä mieltä, että meillä on kaiken aikaa ollut sellainen materiaali, jolla olisi pitänyt pystyä parempaan peliin ja tehdä parempaa tulosta, Lindgren lausui. Boluferista ei ole tulossa uutta pääjehua, vaan valmentajakarusellia pyritään pyörittämään nyt niin, että ruoriin löytyy joku pidempiaikainen komentaja. Haglundin tutkassa on parikin ehdokasta, joista yksi esitellään lähiaikoina.