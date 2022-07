Tammisaaren tennisviikolla aurinkoista peliä

Tammisaaren tennisviikolla on muiden kesätapahtumien tavoin oltu kelien armoilla ja ainakin torstaihin asti säät olivat Ekenäs Tennisklubbin tiluksilla suosineet. Kilpailunjohtaja Peter Helenius oli silti varpaillaan.

-Yhtenä yönä heräsin vesisateeseen ja tuli heti pieni huoli. Pelit alkavat joka päivä kello 8.30, ja olin jo kuuden jälkeen katsomassa, miltä näyttää. Kentät olivat silloinkin pelikunnossa, österbyläisasukki kertoi. Yleensä otteluita joudutaan jonkun verran viemään sateen tieltä halliin, ja kaksi vuotta sitten näin tehtiin alvariinsa. Tällä kertaa viime lauantaina käynnistyneessä turnauksessa päästiin pitkälle ilman sisäpalloilua.

-Kun keli on puolellamme, aikataulut pitävät ja kaikki toimii, tämä on todella mukavaa. Jos sataa ja väki ahtautuu halliin, tunnelma vähän kiristyy, Helenius tiesi. 67 vuotta järjestetyt kinkerit pitävät yhä pintansa.

-Perinteiset tennisviikot ovat käyneet Suomessa vähiin. Onhan tämä järjestäjäseuralle tiukka rypistys, kun ollaan viikon ajan aamusta iltaan hommissa. Mutta onnistunut turnaus on hyvin palkitseva kokemus, Helenius sanoi.

Tupa täynnä

Tammisaaren massakentillä on eletty viime vuosina uutta kukoistusta, kun pelaajia on virrannut tennisviikolle enemmän kuin aikoihin. Nytkin mukana oli vajaat 200 verkkopalloilijaa. Kaksi vuotta sitten alkanut vilinä on säilynyt vilkkaana.

-Meillä on nyt 230 starttia ja tällä kenttäkapasiteetilla (kolme massaa + yksi greenset) maksimi on 250. Pienenä haaveena on ollut se, että tuon stadionin kolmoskentän kääntäisi toisin päin ja siihen viereen saisi lyötyä neljännen massakentän. Sen tiimoilta ei kuitenkaan ole konkreettisia suunnitelmia, Helenius totesi. Ilonaihe oli se, että ETK:n omat pelurit lähtivät leikkiin tavallista leveämmällä rintamalla. Isäntäseuran edustajia nähtiin valtaosin alemmissa C-, D- ja E-luokissa.

-ETK:lta on mukana kolmetoista pelaajaa eli enemmän kuin vuosiin. Harrastepelaajien määrä on kasvanut ja seuran oma sarjatoiminta on tuonut pelaamiseen säännöllisyyttä, Helenius tuumi. Juniorisarjoissa ETK:n värejä ei sen sijaan edelleenkään näy.

-Meillä on kyllä junnuja, mutta kilpapeleihin on korkea kynnys. Toimintamme toki perustuukin siihen, että kaikki ovat tervetulleita mukaan ja saavat harrastaa lajia kiinnostuksensa mukaan, mutta olisihan se hauskaa nähdä enemmän junnuja turnauksissa. Kenties heillekin pitäisi perustaa harrastesarja, jossa saisi pelikokemusta, seuran päävalmentaja Helenius mietti.

Jos tenniksellä menee lujaa, niin padelilla vasta meneekin. ETK:lla on kahden ulkokentän lisäksi nykyään käytössä myös kahden kentän padelhalli, joka on käytännössä tennishallin jatke. Padelhallille tuli hintaa mureat 400 000 euroa. Lainalle oli tarvetta, mutta sijoitus nähtiin kannattavaksi. Lajin suosiosta jotain kertoo se, että ETK:n padel-sarjassa on noin 70 pelaajaa ja kuusi sarjatasoa.

-Padel ei vie tennikseltä mitään pois, vaan lajit tukevat toisiaan. Tennishallillakin on padelin myötä enemmän porukkaa ja elämää, Helenius sanoi.

Peli kulkee

Tennisviikon puolivälin krouvissa nähtiin paikalliskohtaaminen naisten D-luokan finaalissa, jossa vastakkain asettuivat ETK:n Emilia Lindh ja Hangon Tenniskerhon Joanna Latva-Kiskola. Parikymppinen Lindh vei ensimmäisen erän 6-4, mutta 13-vuotias Latva-Kiskola käänsi toisen edukseen 6-3 ja oli kolmannen erän kiperässä super-katkaisupelissä parempi 10-8.

-Sain toisessa erässä pelini kulkemaan ja tuli tosi kova voitontahto. Super-katkaisupeli on aina hyvin jännittävä. Siinä jokainen hävitty piste tuntuu ihan hirveältä. Kaikkeni annoin, Joanna kertasi. Myös Lindh oli iloisin mielin.

-Olen tyytyväinen tämän viikon esityksiini, vaikken ollut finaalissa parhaimmillani. Kotiturnauksella on erityinen merkitys ja olisi totta kai ollut hienoa venyä täällä luokkavoittoon, mutta Joanna oli kova vastustaja, hän totesi. Latva-Kiskola panostaa tennikseen tarmokkaasti ja senpä takia osa perheestä muutti taannoin Etelä-Pohjanmaalta Hankoon, missä Ville-Heikki Talvenmaan valmennus on tyttöön purrut. Tammisaaressa hän voitti D-luokan lisäksi myös U 14-sarjan.

-En odottanut mitään tällaista, kun tulin tänne tennisviikolle pelaamaan. En ole varmaankaan koskaan pelannut näin hyvin, Joanna ihmetteli. Tulevalla viikolla sekä Latva-Kiskola että Lindh pelaavat Hangon tennisviikoilla ja lyövät nelinpelissä hynttyyt yhteen.

-Siitä tulee hauskaa ja mielenkiintoista, Lindh povasi. ETK:lle tuli viime vuonna tennisviikolta voitto miesten E-luokassa ja samoin kävi nyt. Puolustava mestari Matias Wikholm tosin putosi puolivälierissä, mutta Sebastian Thurén jyräsi kaavion toiselta puolelta voittoon ja päihitti toisessa paikallisfinaalissa HTK:n Teo Talvian 6-4, 6-0.