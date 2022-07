Raaseporin linnassa sortunut holvi korjataan

Raaseporin linnan vesiportin tynnyriholvi sortui osittain vuonna 2020. Vanhan rakenteen korjaus vaatii erityisosaamista. (Kuva: Hilja Palviainen/Metsähallitus)

Raaseporin linnassa on alkamassa erityisosaamista vaativa työ, joka kestää noin kuukauden.

Linnan vesiportin luonnonkivistä muurattu tynnyriholvi sortui osittain vuonna 2020 ja siitä lähtien holvi on ollut tuettuna väliaikaisella puurakenteella.

Holvin korjaustyöt toteutetaan tänä kesänä eduskunnan myöntämällä lisärahoituksella. Valmistelevat työt on jo aloitettu ja varsinaiset korjaustyöt aloitettiin juhannuksen jälkeen.

-Holvin korjaus on erityisosaamista vaativaa kivirakentamista ja käsityötä. Holvin sortumat ovat hyvin tavanomaisia vaurioita tällaisissa vanhoissa muuratuissa rakenteissa, Metsähallituksen kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Tuija Väli-Torala kertoo.

Korjaustyön tekee Kivityö Kaseva Oy. Urakan arkeologisesta valvonnasta ja dokumentoinnista vastaa Muuritutkimus Oy. Linna on avoinna kävijöille normaalisti urakan aikana.

Alueen hallinnollinen keskus

Snappertunassa sijaitseva Raaseporin linna rakennettiin 1370-luvulla läntisen Uudenmaan hallintokeskukseksi. Linna pystytettiin helposti puolustettavalle paikalle, sisäsaariston saarelle korkeiden muurien, jyrkän kallion ja veden suojiin. Veden pinta oli tuolloin kaksi metriä korkeammalla, Metsähallitus tiedottaa.

Nyt korjattava vesiportti toimi yhtenä sisäänkäyntinä itäiseen esilinnaan. Helsingin kaupungin perustamisen jälkeen Raaseporin merkitys väheni ja linna hylättiin vuonna 1553. Osaltaan linnan hylkäämiseen vaikutti myös maankohoaminen, sillä meren vetäytyminen saaren ympäriltä heikensi puolustusasemaa.

Kesäohjelmaa koko perheelle

Raaseporin linna on kiehtova historiallinen matkakohde. Linna edusti myöhäiskeskiajalla Ruotsin kuninkaan valtaa Suomessa. Elämä linnassa on vaihdellut yksinkertaisen hallintokeskuksen arjesta loisteliaaseen hovielämään.

Kiinnostavan historiansa lisäksi linna ympäristöineen tarjoaa kesäaikaan monenlaista ohjelmaa ja tekemistä koko perheelle. Keskiaikaa Raaseporissa -tapahtuma turnajaisineen ja keskiaikaisine markkinoineen järjestetään heinäkuun puolivälissä ja Snappertunan päivää vietetään linnalla 6. elokuuta. Linnan ympäristössä järjestetään myös ötökkäsafari, jonka ajankohta on 6. heinäkuuta. Raaseporin kesäteatteri esittää Elvis Presleyn musiikin inspiroimaa All Shook Up -musikaalia kesäkuun viimeisestä päivästä elokuun ensimmäiseen viikonloppuun saakka.

Raaseporin linnan kajakkivuokraus palvelee koko kesän. Linnassa järjestetään myös draama- ja yleisöopastuksia. Kahvila-ravintola Linnanvoudin tupa palvelee asiakkaita niin ikään koko kesän.