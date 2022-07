Erityinen varovaisuus tarpeen – laittomat avotulet vaarantavat ihmisten ja luonnon turvallisuuden

Ruoka kannattaa valmistaa retkikeittimellä, joka on avotulta turvallisempi vaihtoehto. (Kuva: Saara Lavi/Metsähallitus)

Suosituilla retkeilykohteilla havaittiin juhannuksena useita laittomia nuotioita ja tulipaikkoja, vaikka tulenteko metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikaan on kielletty. Laittomat tulet aiheuttavat myös vakavan vaaran retkeilijöille ja luonnolle.

Juhannusviikonloppuna Metsähallituksen työntekijät havaitsivat useita laittomia tulia niin pääkaupunkiseudulla kuin Saaristomerelläkin. Muun muassa Nuuksion kansallispuiston suosituimmilla reiteillä laittomia tulia paloi monin paikoin.

Avotulen tekeminen metsäpalovaroituksen aikaan on pelastuslain nojalla kielletty, ja tulen tekeminen on sakotettava rike. Tulen tekijä on myös vahingonkorvausvelvollinen luvattoman nuotion aiheuttamasta vahingosta.

Metsä- ja ruohikkopalo aiheuttavat tuhoa luonnolle ja ovat vaaraksi ihmisille. Metsäpalon sammuttaminen voi pahimmassa tapauksessa kestää useita päiviä ja viedä huomattavan osan pelastuslaitosten resursseista, mikä voi viivästyttää muuta avunsaantia.

Ei minkäänlaista tulta

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Niko Mättö painottaa, että kaikkien avotulien tekeminen on varoitusten aikaan kielletty.

-Viime viikolla kävimme sammuttamassa Meikon ulkoilualueella alkanutta paloa, joka oli lähtöisin ulkoilijan kertakäyttögrillistä. Myös huolimattomasti tumpatut tupakat ovat riski. Vuosittain olemme olleet sammutustöissä myös Nuuksiossa, Mättö kertoo.

Pelastuslaitokselle vaativimmat sammutustyöt ovat kohteissa, joihin ei pääse suoraan ajoneuvolla.

-Etenkin saaristossa kohteemme sijaitsevat hankalasti saavutettavilla alueilla, joille pääseminen kestää ja sammutustöiden aloittaminen voi tästä syystä viivästyä, Metsähalltiuksen asiakaspalvelupäällikkö Petra Niskanen kertoo.

-Pyydämme retkeilijöitä toimimaan vastuullisesti, jotta kaikilla on mahdollisuus liikkua ja yöpyä turvallisesti.

Kansallispuistojen ja muiden luonnonsuojelukohteiden läheisyydessä on myös asutusta. Metsäpalovaroitus annetaan vain silloin, kun siihen on aihetta. Myös koirien kiinnipito on sekä luonnon että muiden retkeilijöiden ja luonnossa virkistäytyvien paikallisasukkaiden normaalia huomioimista, Niskanen jatkaa.

Ruuanlaittoon retkikeitin

Avotuleksi lasketaan muun muassa kokot, nuotiot, kertakäyttögrillit ja risukeittimet. Tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla, ja niilläkin on metsäpalovaroituksen aikaan syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Mikäli siis tulipaikalla ei ole hormia eikä sitä ole katettu, on tulen teko siihen kielletty.

Aurinkoisen ja helteisen sään jatkuessa metsä- ja ruohikkopalon riski kasvaa entisestään. Ruuan valmistuksessa kannattaakin hyödyntää retkikeitintä, sillä sitä ei risukeitintä lukuun ottamatta katsota avotuleksi. Retkikeittimellä ateria valmistuu helposti ja turvallisesti.

Metsähallituksen erätarkastajat kiertävät kansallispuistoissa kesän aikana valvomassa vastuullisen retkeilyn periaatteiden toteutumista. Erätarkastajilla on valtuudet tarvittaessa sakottaa laittomuuksista tai käynnistää esitutkinta. Valvontatempauksia tehdään myös poliisin kanssa.