Suomen Meripelastusseura on saanut kaksi uutta PV3-luokan meripelastusvenettä, joista toinen on sijoitettu Inkooseen. Paikallisella meripelastusyhdistyksellä on vireillä myös päivystysasemahanke uuden veneen myötä.

