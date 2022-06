Erasmus Greenies -matka – Saimme kokea Taviran hengen!

Koulumme opiskelijat portugalilaishostiensa kanssa tulopäivänä.

Hankoniemen lukion vihreitä arvoja edistävän Greenies-projektin matkakohde oli toukokuussa Etelä-Portugalin Tavira. Lähdin matkaan opettajajäsenenä projektin vetäjän Knut Krögerin ja neljän lukiolaisen kanssa. Projektissa ovat mukana Suomi, Portugali, Saksa, Italia, Kroatia ja Espanja. Kaikista maista matkasi Taviraan opettajia ja oppilaita samaan aikaan.

Lukiolaisemme Milja Myllyoja, Milla Heikkinen, Elisabeth Parantainen ja Artur Ergyin asuivat portugalilaisissa perheissä. Nuoret olivat tutustuneet toisiinsa jo etäpalavereissa ja somekanavilla keskustellen, siksi tuloiltapäivän siirtyminen omien isäntäperheiden huostaan sujui ilman suurta jännitystä.

Meidän vierailijoiden viihtymiseksi oli tehty paljon. Koulu oli koristeltu eri maiden lipuin ja Greenies-symbolein. Projektiin liittyviä, mm. merien suojelusta kertovia, teematöitä oli esillä koulun aulassa ja käytössämme olevassa luokassa. Koulun henkilökunnan tervetulotoivotukset, opiskelijoiden tutustumisleikit ja tanssiesitykset imaisivat meidät kaikki koulun ystävälliseen ilmapiiriin. Kaupunkikin tuntui meidän hankolaisten mielestä heti kotoisalta, koska Tavira on melko pieni ja rauhallinen.

Viikon aikana opiskelijoilla oli monenlaisia projektin teemoihin liittyviä aktiviteetteja. He esittivät ennakkoon tehdyt työnsä omien maidensa vihreän energian käytöstä, yrittivät ratkaista roolipelaten Tuvalu-saaren ongelmaa ilmastonmuutoksen kourissa ja ideoida kunnille ja kouluille uusia tapoja kierrättää, uudelleen käyttää ja säästää. Vastuullinen kalastaminen oli yksi viikon teemoista. Saimme paljon tietoa luennoilla ja museovierailuilla siitä, kuinka tärkeää tonnikalan ja sardiinin kalastaminen on ollut alueelle ja millaisia ongelmia siitä on merialueelle.

Saimme tutustua myös lähiympäristöön opintoretkillä. Pisin matka suuntautui Sagresin niemelle maan lounaiskolkkaan. Siellä kävelimme linnoituksella ja jylhällä niemellä. Euroopan reuna oli oiva paikka pohtia eurooppalaisia arvoja, jotka Ukrainan sodan vuoksi tuntuvat erityisen tärkeiltä. Paluumatkalla tutustuimme mm. Portimaon kalastusmuseoon ja Lagosin rantoihin.

Toisen kiintoisan opintoretken teimme Taviran edustan kauniille laguunisaarelle. Matkalla näimme suola-altaita ja bongasimme mm. jalohaikaroita. Saarella Living Science Centerin tutkija kertoi meille ekologisesti herkän alueen synnystä, luonnosta ja sen suojelusta. Matkamme aikaan osuivat hellesäät, ja siksi useimmat pulahtivat mielellään iltapäivällä laguuniin uimaan.

Meillä oli siis paljon teemaan liittyvää ohjelmaa ja oppimista viikon aikana. Näillä matkoilla on kuitenkin paljon muutakin antia opiskelijoille. On ilo huomata, kuinka nuoret kommunikoivat luontevasti englanniksi. Omat opiskelijamme olivat mielissään siitä, että kaikkien maiden nuoret puhuivat sujuvasti englantia. Hyvä kielitaito mahdollisti syvemmän tutustumisen ja nuorille tyypillisen leppoisan vitsailun. Kaikkien maiden nuoret kuulemma viettivätkin illat yhdessä kaupungin halki virtaavan Gilgao-joen rantamilla seurustellen. Etelänmaalainen vilkkaus tarttui selvästi nuoriimme – ja kyllä se vaikutti meihin aikuisiinkin! Vapaahetkinä puheensorina ja naurunremahdukset täyttivät koulun aulan. Matkan aikana moni sai ehkä pitkäaikaisia ystäviä. Mahdollisuus ja rohkeus solmia kontakteja muiden maiden nuoriin on varmasti yksi tärkeimmistä reissujen saavutuksista.

Viimeisen illan läksiäisjuhla oli ikimuistoinen. Isäntäperheet toivat perinteisiä ruokia suureen pöytään. Näimme kansantanssiesityksiä, portugalilaiset nuoret lauloivat meille ja kaikki maat saivat esiintyä. Meidän nuoremmekin esittivät tanssin ja saivat yleisöltä hurjat kannustustaputukset. Jopa me opettajat innostuimme yhteistanssiin. Viikon rento ja railakas yhteishenki oli tarttunut kaikkiin!

Jokainen projektimaa suunnittelee vuorollaan ohjelman oman maansa vierailun ajaksi. Portugalin ohjelma oli monipuolinen ja kiinnostava. Viikon ohjelman tekeminen on kekseliäisyyttä, aikaa ja työtä vaativa prosessi. Taviran ohjelmasta vastasi aina ystävällinen Antonio Viegas Silva. Mutta työssä on ollut mukana iso ryhmä koulun opettajia ja opiskelijoita. Samoin paljon työtä on jokaisella, joka järjestää opiskelijoille mahdollisuuden osallistua projektin matkoille.

Oman koulumme opettajat, Greenies-projektin vetäjä Knut Kröger ja Juliet-projektin vetäjä Raija Nylund, tekevät valtavasti työtä näiden matkojen eteen. Projektit on suunniteltu tarkasti jo ennen hakemusta. Sen jälkeen vastuuopettajat pitävät etäpalavereja ja huolehtivat, että opiskelijoiden projektityöt tulevat tehdyksi, varaavat matkat, kontrolloivat budjettia jne. Eikä ole vähäistä sekään, että nämä opettajat pitävät koko reissun ajan huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista. Meidän opettajien korvat ovat koko matkan ajan höröllä: saavathan nuoret tarpeeksi ruokaa isäntäperheissä, sujuuhan opiskelijoiden esitys, onhan aurinkosuojaa olkapäissä…

On antoisaa saada olla mukana koulumme Erasmus-projekteissa. Arvostan sitä työtä, jota vastuuopettajat tekevät opiskelijoiden hyväksi. Arvostan nuoria, jotka edustavat kouluamme ja maatamme. Arvostan vanhempia, jotka majoittavat muiden maiden nuoria kodeissaan. Toivottavasti mahdollisimman moni hankolainen opiskelija pääsee ja uskaltautuu osallistumaan koulumme kansainvälisiin projekteihin ja saisi kokea samanlaisen ystävällisen ja riehakkaan rennon hengen kuin me kuusi Tavirassa!

Katriina Kyrölä

Hankoniemen lukion äidinkielen lehtori, ryhmänohjaaja