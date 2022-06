Home & Found -tapahtuma kutsuu useisiin kymmeniin kohteisiin Raaseporissa

Raaseporissa kesäkuun 10.-12. päivinä järjestettävään uudenlaiseen asuntoesittelytapahtumaan on saatu runsaat 40 esiteltävää kohdetta. Home & Found -kierrätysasuntofestivaalilla esitellään asuntoja eri aikakausilta ja erilaisia asuinympäristöjä. Keskiössä on asuntojen lisäksi elämäntapa kylissä.

Paikalliset asunnon omistajat, yrittäjät ja ihmiset ovat saaneet ilmoittaa tapahtumaan kohteita ja ohjelmaa. Kierrätysasuntofestivaalille on vapaa pääsy ja vieraat pääsevät katsomaan mm. funkisasuntoa, vanhaa maatilaa, aikoinaan lihatarkastamona toiminutta liiketilaa ja jugendhuvilaa. Kaikki esiteltävät kohteet ovat myytävänä, vuokrattavana, tai vapautumassa lähiaikoina.

Ohjelma on Raaseporin eri kylien ja kaupunginosien asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja seurojen rakentama, ja siinä esitellään asioita, jotka kuuluvat paikallisten asukkaiden elämään. Ohjelmanumeroita on noin 60 eri puolilla Raaseporia.

Lisäksi Billnäsin ruukissa järjestetään 11.-12. kesäkuuta Asumiset messut -tapahtuma, joka keskittyy sisustamiseen ja remontoimiseen. Paikalla on myös vintage -sisustustavaroiden myyjiä.

Asukkaat esittelevät itse

Kierrätysasuntofestivaalin on luonut työryhmä, johon kuuluvat Pauliina Seppälä, Heli Mäenpää ja Sirkku Varjonen.

-Tutkimustieto vahvistaa, että vanhan korjaaminen on ekologisempaa kuin uuden rakentaminen, ainakin sillä aikavälillä kun ilmastonmuutosta voi vielä merkittävästi hidastaa, hankejohtaja Seppälä sanoo.

Tapahtumassa koteja esittelevät pääsääntöisesti asukkaat itse.

-He voivat kertoa kodin historiasta ja paikallisesta elämänmenosta. Tiedämme, että ihmisiä kiinnostavat toisten kodit, ja yhtä puutaloa on käyty katsomassa nettisivuillamme jo melkein kaksituhatta kertaa, Seppälä kertoo.

Festivaali järjestetään ensimmäistä kertaa ja työryhmässä jännitettiin, miten ihmiset lähtevät mukaan.

-Aluksi näytti siltä, että emme saa paljoakaan asuntoja mukaan, mutta nyt niitä on kuitenkin yli 40, Mäenpää iloitsee.

Oheisohjelmaa hän luonnehtii hurjan monipuoliseksi maatilavierailuista korjausrakentamiseen.

-Siinä näkyy elämä Raaseporissa, Mäenpää sanoo.

Kuljetuksia ja kartta

Tapahtumaan voi tulla ja siellä voi liikkua myös ilman omaa autoa. Vieraita varten on järjestetty kuljetuksia, jotka täydentävät julkista liikennettä. Kaikki asunnot ja ohjelmat näkyvät tapahtuman nettisivuilla listana sekä kartalla. Ohjelmakartalla tapahtumat on eritelty päivien ja kylien mukaan.

-Yleensä matkailija ei löydä niitä autenttisimpia ja parhaita elämyksiä, koska ei tiedä niistä. Idea on kohdata paikallisia ihmisiä, ja vähän flirttailla sen ajatuksen kanssa, että muuttaisikin johonkin esiteltävistä kodeista, hankejohtaja Seppälä sanoo.

-Olen nyt kokeillut elämäni ensimmäistä kertaa asua maaseudulla itsekin Bromarvissa erään kartanon alivuokralaisena. On jännä, miten sosiaalista täällä on, mutta se sosiaalisuus ei näy kun liikkuu tuolla peltomaisemissa. Tapahtumista ja paikoista pitää tietää. Näin elämä täällä avautuu ihan uudella tavalla, ja se on paljon mielenkiintoisempaa kuin mitä olin itse kuvitellut. Yritämme antaa tämän kokemuksen tapahtumassa lyhyessä ajassa, hän kiteyttää.

Festivaalin toteuttaa Yhteismaa ry. Se on kehittänyt aiemmin mm. Siivouspäivä-kierrätystapahtuman, Illallinen kaikkialla -tapahtumat ja Nappi Naapuri -viestintäalustan.