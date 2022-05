Mentaalivalmennusprojektin kevätkausi huipentuu

Emelie Bergholm on osallistunut innokkaasti mentaalivalmennusprojektin luennoille.

IF Raseborgin vuoden alussa käynnistämän mentaalivalmennusprojektin kevätkausi alkaa olla purkissa. Pääluennoitsijan, Tenholasta lähtöisin olevan Amy Skogbergin johdolla on tähän asti pureuduttu muun muassa tavoitteisiin ja motivaatioon, palautumiseen ja uneen sekä kilpailujännitykseen.

Urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille suunnattu monivuotinen Projekt Mental Coaching antaa nuorille harrastajille eväitä urheiluun ja elämään.

-On hyvin yksilöllistä, mitä tämä itse kullekin antaa. Kilpailujännityksen ja stressin hallitseminen sekä tavoitteenasettelu ovat herättäneet eniten kiinnostusta, projektipäällikkö ja yleisurheiluvalmentaja Glenn Lignell kertoo

Tavoitteiden asettamisessa voisi hänen mukaansa kiristää ruuvia.

-Kaikille ei ole ihan selkeää, mikä on lyhyen tai pitkän tähtäimen tavoite. Tavoite kuitenkin määrittää tekemistä ja sen asettamiseen kaipaisin rohkeutta. Tavoitteita on monenlaisia, voi olla minimitavoite ja hieman yli menevä tavoite, johon yltää kaiken mennessä nappiin. Pitää muistaa, ettei ole ihmisenä yhtään sen huonompi, vaikka ei tavoitteisiin yltäisikään. Kyse on siitä, että yrittää ja uskaltaa hakea rajojaan, Lignell kannustaa.

Jännät paikat

IF Raseborgin kolmiloikkaaja Emelie Bergholmille tavoitteista puhuminen ei tuota vaikeuksia.

-Tahdon päästä kansainvälisille kentille. Minulle on ollut aika selvää, etten halua kilpailla vain Suomessa, hän sanoo. 16-vuotias tammisaarelainen on osallistunut ahkerasti projektin luennoille.

-Olen aina ollut kiinnostunut sekä fyysisestä että henkisestä puolesta urheilussa. Kaikki tällainen apu on tarpeen, Bergholm toteaa. Hän on kaivannut työkaluja etenkin kilpailujännityksen selättämiseen.

-En välttämättä jännitä kovinkaan paljon ennen kilpailua, mutta sitä voi ilmetä kisan aikana. Jos en vaikka saa tulosta ensimmäisellä kierroksella, niin toisella kierroksella pitää jo onnistua. Siinä tilanteessa alkaa jännittää ja tulisi pysyä tyynenä, Bergholm miettii.

Hän on kehittynyt Sture Lindholmin valmennuksessa mukavasti ja sijoittui viime vuonna ikäluokkansa SM-kisoissa kymmenenneksi, vaikka polvi pisti hanttiin.

-Polvessani oli jonkin aikaa hankala ja oikutteleva vaiva. Pystyin SM-kisoissa joten kuten hyppäämään, mutta lopulta vamma oli korjattava leikkauksella, Bergholm kertoo.

Hän on ollut polvioperaation jälkeen hyppykiellossa ja tämä kausi menee kokonaan ohi. Ennätyksen 10,73 omaavan Bergholmin tavoitteena olisi ollut 11 metrin rajan rikkominen, mutta nyt keskiössä on kuntoutuminen. Mentaalinen lujuus joutuu siis testiin.

-Totta kai harmittaa, mutta yritän pysyä positiivisena ja nähdä tämän takaiskun opettavaisena juttuna. Viime vuoden tyylinen harjoittelu ei selvästikään sopinut minulle ja tiedämme jatkossa paremmin, kuinka toimia. Seuraan ja kannustan seuratovereita ja pyrin olemaan aktiivisesti mukana.

Poutalasta Ingbergiin

Projektin kevätkausi huipentuu tulevalla viikolla Mika Poutalan luentoon. Entinen huippupikaluistelija puhuu keskiviikkona 1. kesäkuuta Lärkkullan opistolla siitä, mitä menestyminen vaatii henkisesti. Paikalle ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet lajista riippumatta.

-Osallistuin kerran Poutalan luennolle Kuortaneen voimaseminaarissa. Hän oli inspiroiva ja teki vaikutuksen, Lignell mainitsee.

Marraskuussa luentoa saapuu pitämään keihäänheiton arvokisamitalisti Mikaela Ingberg. Aiheena on tuolloin parhaaseensa yltäminen tärkeimmällä hetkellä.

-Mikaela oli lähes aina parhaimmillaan isoissa kisoissa. Hän ei ollut nopein tai vahvin, mutta sai itsestään paljon irti, Lignell muistuttaa.