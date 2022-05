Meillä on Nato-optio. Tätä fraasia olemme toistaneet vuosikausia. Sekä me, joiden mielestä Suomi kuuluu Natoon, että myös he joilla on ollut päinvastainen näkemys. Nato-optio on ollut riittävän monitulkinnainen, joten se on taipunut moneen suuhun.

