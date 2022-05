BK-46 enää yhden askeleen päässä mestaruudesta

Puolustuksessa kaikkensa antava Oscar Kihlstedt pääsi toisella jaksolla vauhtiin myös hyökkäyspäässä.

Juhlapukuun pynttäytynyt Rony Léven ei suinkaan ottanut varaslähtöä mestaruuspippaloihin, vaan BK-46:n maalivahti suuntasi kolmannesta finaaliottelusta suoraan veljensä häihin. Pukua ei kuitenkaan kannata kiikuttaa pesulaan, sillä kohta sille voi olla taas käyttöä. Miesten SM-käsipallon finaalisarja kun on kovasti Karjaalle kallellaan.

-Meidän täytyy lyödä sarja poikki heti seuraavassa pelissä. Emme saa antaa Dickenille enää mahdollisuutta, Léven huikkasi.

Max Granlund on BK:n puolustuksen erityishuomion kohde. Tässä häntä varjostavat Miska Henriksson ja Markus Viitkar.

Hän ehti antaa tyylinäytteensä kentälläkin ja oli vahvasti vaikuttamassa BK:n kotivoittoon 25-19 (11-9). Voitot ovat raaseporilaisille 2-1 ja mestaruuspokaali on ensimmäisen kerran pöydällä keskiviikkona Pirkkolassa.

Käänteitä kerrakseen

Erikoisen aaltoilevassa kolmoskamppailussa BK porskutti 16 minuutissa reippaaseen 8-2 -johtoon, kahlasi 17-17 -tasatilanteessa ja purjehti viimeiset 16 minuuttia taas nimiinsä 8-2. Omituinen käsikirjoitus ei pelaajien roolisuoritusta häirinnyt.

-Ei minulla ollut missään vaiheessa mitään stressiä. Tuntui, että homma on kaikesta huolimatta ihan hanskassa, Miska Henriksson sanoi.

-Hyvän alun jälkeen aloimme pummata avopaikkoja ja jos olisimme laittaneet niistä paremmin sisään, niin johto olisi voinut olla vaikka 10 maalia. Sitten annoimme Max Granlundille pari turhaa maalia, kun emme puolustaneet sovitusti. Ottelu oli silti meidän näpeissämme, Nico Rönnberg säesti.

BK-faneilla oli kolmannessa finaalipelissä ilo ylimmillään. Karjaan urheiluhalliin pakkautui kauden ennätysyleisö 878 katsojaa.

Léven ja Oscar Kihlstedt olivat toisella jaksolla käänteentekeviä hahmoja. Keskuspuolustuksessa raatava Kihlstedt ei ollut kahteen ja puoleen peliin esittänyt hyökkäyksessä paljon mitään, mutta kiskoi otolliseen aikaan neljä häkkiä ja hankki Granlundille kaksi jäähyä.

-Oscar osaa jotenkin ihmeellisesti astua tällä tavoin esiin, hän on tehnyt näin aiemminkin. Hän on puolustuksen johtohahmo, mutta hyökkäyspäässä on välillä hiljaista. Yhtäkkiä hän tekee hetkessä 3-4 maalia, valmentaja Andreas Rönnberg virkkoi.

Ensimmäistä kertaa finaalisarjassa kehiin käsketty Léven korvasi Miksu Heinosen 40. minuutilla ja päästi ohitseen vaivaiset viisi palloa.

-Ajattelin vain, että torju tai mene kotiin, siuntiolaiskasvatti tiivisti. Yksi isoimmista kopeista oli Thomas Hollfastin rankkarin pysäyttäminen tilanteessa 21-18.

-Hän ei heitä kovaa, vaan tykkää vähän ”leikkiä”. Sain käden eteen, mutta se oli vain yksi torjunta muiden joukossa. En osaa iloita torjunnoista kesken pelin, vaan riemu purkautuu vasta loppuvihellyksen jälkeen, Léven sanoi.

Pakki pitää

Maalivahti myönsi auliisti, että edessä rehkivä puolustus helpotti hänen urakkaansa suuresti.

-Puolustuspelimme on ihan uskomatonta. En ole koskaan seissyt tällaisen puolustuksen takana, Léven hehkutti. Ensimmäisen pelin tappion jälkeen BK:n puolustus on saanut lauttasaarelaisista kuristusotteen. Hyökkäys tulee ja menee, mutta puolustus on aina paikalla.

BK:n puolustuksen murtaminen ei ole Dickenille helppoa. Timmy Thor pyrki läpi Sjömanin veljesten Robinin (oik.) ja Linuksen välistä.

-Meillä on puolustuksessa selkeät roolit ja jokainen vain hoitaa oman roolinsa. Puolustuksessa on hyvä ”flow”, Henriksson kuvaili.

Granlundin kimpussa on kahdessa viime pelissä tehty niin hyvää työtä kuin mahdollista ja vaikka Filip Söderlund ja Timmy Thor parastaan pistävätkin, niin heistä ei ole kääntämään kelkkaa Dickenille. Jos neljästä parhaasta maalintekijästä kaksi jää nollille (Benny Broman ja Armi Pärt), niin vaikeaksi menee. Sentterijärkäle Pärt on painettu aivan pimentoon.

-Benny ei ole polvivaivansa takia ihan kunnossa ja se kyllä auttaa meitä. Pärt aiheutti ensimmäisessä pelissä ongelmia, mutta sen jälkeen hän on pysynyt kurissa, Andreas Rönnberg sanoi.

Aloittavilla laitureilla Anton Rémyllä (heitot 5/17) ja Joacim Bromanilla (3/7) on menossa murheellinen finaalisarja. Dicken ei saa nopeilla hyökkäyksillä vahinkoa aikaan ja lauantaina toisella jaksolla petti myös 7 vastaan 6 -hyökkäys. Eväät alkavat loppua kesken.

-He ovat pelanneet samaa peliä viimeiset viisi vuotta, joten tuskin he tässä vaiheessa enää mitään uutta keksivät, valmentaja mietti.

Siistiä jälkeä

Merkillepantavaa oli, että BK onnistui kaiken lisäksi puolustamaan niin puhtaasti, ettei sille tuomittu lainkaan jäähyjä. Joukkueella ei ollut tällä kaudella yhtään jäähytöntä ottelua, mutta sellainen tulla tupsahti kiihkeään finaalisarjaan.

-Ei tarvinnut ottaa jäähyjä, Henriksson virnuili.

Dicken istui neljä kaksiminuuttista, joista toisen puoliskon kolttoset kävivät kalliiksi. Vieraiden valmentaja Björn Monnberg kävi kättelemässä tuomareita happamin mielin, mihin kollega reagoi muutamalla valitulla sanalla Monnbergin suuntaan.

-Ei Dickenillä ole mitään aihetta valittaa tuomaripelistä. Olisihan meille voinut jonkun jäähyn viheltää, mutta yhtä lailla Dickenille jäi tuomitsematta jäähyjä tilanteista, joista sellainen olisi kuulunut antaa, Andreas Rönnberg kuittasi.

Heitto poikineen

Kihlstedtin ryöpsähdystä lukuun ottamatta BK:n hyökkäyspeli pyöri perusteellisesti Nico Rönnbergin käsissä, joista lähti 11 maalin lisäksi puolen tusinaa syöttöä. 26 heittoa on yhdelle miehelle hurja lukema. Tyhjään maaliin hän tähtäsi viisi pitkää siivua, joista kaksi lipsahti ohi.

Dickenillä oli kädet täynnä töitä Nico Rönnbergin kanssa. Timmy Thor ja Max Granlund laittoivat hanttiin.

-Onhan tuo suuri määrä, mutta monet niistä olivat ihan paikallaan. Joko oli hyvä paikka tai sitten tuomareilla oli käsi pystyssä. Siellä oli muutama, jotka olisin voinut jättää heittämättä. Tyhjään maaliin ei saisi pummata yhtäkään heittoa, Nico pyöritti päätään.

Kaksi viimeistä osumaa olivat päivän parhaita, ensin Sebastian Säkkisen syötöstä ”japanilainen” verkkoon ja sitten Kihlstedtin tarjoilusta toinen samanlainen pömpeliin ekstramausteella selän takaa höystettynä.

BK ei saa nuolaista ennen kuin tipahtaa, mutta Nico oli sangen luottavaisin mielin.

-Jos meillä alkavat kropat olla puhki, niin voin vain kuvitella, kuinka puhki ne ovat Dickenillä. He eivät kuitenkaan pysty tekemään yhtä paljon vaihtoja kuin me. Meidän pitää vain jatkaa samaan malliin, yhtään ei saa hellittää.

Ottelutilastot, BK-46: Nico Rönnberg 11/26 (7 m 3/4), Oscar Kihlstedt 5/9, Sebastian Säkkinen 3/5, Linus Sjöman 1/3, Markus Viitkar 1/3, Janne Korpimäki 1/3 (7 m 0/1), Miska Henriksson 1/2, Robin Sjöman 1/2, Jonathan Ekman 1/2. Yhteensä 25/55 (45 %).

Maalivahdit: Miksu Heinonen (40 min.) 11 torjuntaa, Rony Léven (20 min.) 8.

Jäähyt: –

Pallonmenetykset: 7.

Dicken: Filip Söderlund 6/9, Max Granlund 5/11, Timmy Thor 3/7, Thomas Hollfast 2/3 (7 m 1/2), Anton Rémy 1/3, Anthon Nyström 1/3, Joacim Broman 1/2, Benny Broman 0/4, Armi Pärt 0/2. Yhteensä 19/44 (43 %).

Maalivahdit: Mikael Mäkelä (60 min.) 15 torjuntaa, Tuomas Laitinen 1 (7 m).

Jäähyt: Granlund 2 x 2 min, Thor, Jukka Kamula 2 min. Maalit BK:lle 8-2.

Pallonmenetykset: 15.