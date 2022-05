Kulttuurikerrokset esiin vanhalla rantatontilla torin laidalla

Tammisaaren keskustassa on meneillään harvinainen tutkimushanke, kun entisaikojen rantatontilla torin laidalla on avattu aivan oikea arkeologinen kaivaus.

-Tavallisesti olemme mukana valvomassa vain esimerkiksi kadunrakennushankkeissa kaapeliojien ja vastaavien kaivuuta, mutta nyt täällä on vireillä harvinaisempi tutkimuskaivaus, joka alkoi runsas viikko sitten, Länsi-Uudenmaan museon arkeologi Tarja Knuutinen sanoo.

Lue lisää näköislehdestä