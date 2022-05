Maailmaa nähnyt Helena Ranta viihtyy Raaseporissa

Kansainvälisestä ihmisoikeustyöstään tunnettu oikeushammaslääkäri Helena Ranta on kotiutunut Raaseporiin. Laajan kansainvälisen kontaktiverkoston omaava Ranta on muiden lailla huolissaan Ukrainan tilanteesta.

-Aseet vaikenevat aikanaan, mutta mikä on täysin järjenvastaisen sodan hinta. Inhimillinen kärsimys ja materiaalinen tuho. Kuinka tämän jälkeen kukaan uskaltaa luottaa Venäjään, Ranta sanoo.

