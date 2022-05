Kylvöt alkutekijöissään, kevättyöt viikon myöhässä

Kevättyöt ovat vasta alkamassa Etelä-Suomen pelloilla. Huhti- toukokuun vaihde on ollut viileä ja pellot ovat kuivuneet hitaasti. Lunta on pelloilla edelleen Keski-Suomesta Lappiin. Kevättöiden aloitus on noin viikon keskimääräisestä myöhässä, maatila- ja maaseutuyrittäjien asiantuntijaorganisaatio ProAgria tiedottaa.

Lietteen ja lannan levityksiin ei ole vielä kunnolla päästy, ja syyskasvien lannoitukset ovat myös vasta alkamassa. Ensimmäisiä kevätkylvöjä on tehty Etelä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Ensimmäisenä on kylvetty kevätvehnää, kauraa ja valkuaiskasveista härkäpapua ja hernettä.

ProAgrian kasvutilannekatsauksen mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että kylvötyöt pääsevät kunnolla vauhtiin toukokuun puolivälissä. Kasvukauden alkua varjostavat merkittävät talvituhot syyskylvöisillä kasveilla.

Routaa ei ole enää Etelä-Pohjanmaalta pohjoiseen, mutta erityisesti Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Etelä-Suomessa routaa on ollut paljon. Eteläisessä Suomessa syysvehnän talvituhot voivat olla 70-90 prosenttia ja rukiin 50-80 prosenttia.

Syysöljykasvit ovat tuhoutuneet lähes täysin Etelä-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla tuhot ovat pienempiä. Syyskasveja on tuhoutunut talvituhojen takia arviolta runsaan 90 000 hehtaarin alalla, kun kylvöala oli ennätykselliset lähes 145 000 hehtaaria.

Syyskasvien tilalle tullaan kylvämään kevätviljoja ja kevätöljykasveja. Uusintakylvöt tietävät merkittävää kustannusten nousua näille tiloille, mitä ei olisi toivottu tähän hetkeen, kun kustannuspaineet ovat muutenkin poikkeuksellisen isot, ProAgria tiedottaa.

Sokerijuurikkaan kylvöt aloitettiin ensimmäisenä Varsinais-Suomessa runsas viikko sitten. Etelä-Suomen rannikkoalueella sokerijuurikkaan kylvöt ovat käynnistymässä. Härkäpavun kylvöt ovat alkaneet ja herneen kylvö on alkamassa myös Etelä-Suomessa. Kevätviljoista on kylvetty ensimmäisillä peltolohkoilla kevätvehnää ja kauraa. Kylvötöitä päästään aloittamaan laajemmin vasta viikon parin kuluttua.

Ensimmäiset perunat ovat jo taimettuneet, mutta kylmässä säässä kasvu on hyvin hidasta. Kesäperunoiden istutuksen arvioidaan alkavan viikon kuluessa.