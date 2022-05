Intensiivinen esiintymisviikko päättää kauden

Hurja Piruetin nuoret tanssivat useassa tanssissa jokaisessa esityksessä. Kuva: Chris Senn

Hurja Show ”Tryckiksen” lavalla viimeistä kertaa

Hurja Piruetin perinteistä kevätesitystä on tänä vuonna odotettu erityisen hartaasti koronarajoitusten jälkeen. Paikallisen tanssiopiston kevätesitys on spektaakkeli, johon on vuosien varrella osallistunut lukematon määrä kaupunkilaisia monenlaisissa rooleissa.

-Se oli parikymmentä vuotta sitten, kun oma tyttäreni tuli koulusta silmät säihkyen ja kertoi, että joku tyttö oli tullut heidän koululleen ja kertonut alkavansa opettaa tanssia, alusta saakka toiminnassa mukana ollut Arja Parviainen muistelee.

-Tytär pyysi lupaa mennä mukaan. Ensin olin mukana vanhempana, mutta pian me lapsia kyyditsevät äidit aloimme pyytämään Katjalta (Köngäs), että saisimme oman ryhmän. Niin sai alkunsa Ladies-ryhmä, hän kertoo.

10 esitystä, kuusi päivää

Tanssiopiston 600 oppilasta, lasta, nuorta ja aikuista nähdään lavalla kolmessa eri kokoonpanossa. Karjaan kirjapainoteatterin ”Tryckiksen” lavalla Hurja Piruetti on esiintynyt vuosikausia.

-Talon avajaisissa aikanaan tanssin itse. Nyt on nostalgista, että tanssimme talon viimeiset tanssit ennen kuin siirrymme uuteen kulttuuritaloon, Hurja Piruetin rehtori Katja Köngäs sanoo.

Tanssijoiden lisäksi esityskavalkadin toteutus vaatii runsaasti apukäsiä.

-Me autamme Katjaa ja opettajia käytännön tekemisessä. Näitä esityksiä on tehty vuosikausia talkoovoimin, otetaan homma kyllä nopeasti haltuun, Hurja Piruetin hallituksen puheenjohtaja Riitta Vallin kertoo.

Tanssiopistolla intensiivinen aika tunnetaan ”tryckis-viikkoina”, jolloin osoite muutetaan teatterille. Lavastuksia ja puvustuksia on tehty jo viikkoja ennen. Esityksiin on leivottu pullaa, kerätty arpajaisvoittoja ja näytösten ohella vanhemmat ja aikuiset tanssijat hoitavat kahvilan, siivoavat kiinteistöä ja huolehtivat siitä, että kaikki toimii.

-Tämä on sosiaalista toimintaa. Mukana on kaikenikäisiä ihmisiä. Yhdessä jaetaan ilot ja surut, kuvailee Marina Usvalahti, joka on aina valmiina auttamaan siellä, missä tarvitaan.

Tanssiopiston kauden sykli

Tulevan kevään teeman kypsyttely alkaa jo aina kevätnäytöksen aikaan.

-Ideoita alkaa syntyä ja pallottelemme niitä yhdessä opettajien kanssa. Tällä kerralla halusimme sukeltaa fantasian maailmaan kaiken karun todellisuuden vastapainoksi. Esitys sai nimekseen Hurja Show, Köngäs kertoo. Se on samalla tanssiopiston 27-vuotisjuhlanäytös.

Varsinainen suunnittelu opettajien keskuudessa alkaa syksyllä kauden alussa. Teemaa pyöritellään ja aiheita pallotellaan. Koko kauden opetus nivotaan kevätesityksen puitteisiin.

-Pienten kanssa aletaan hiljalleen harjoitella hyvissä ajoin edellisen vuoden puolella, pienten lasten ja nuorten ryhmiä vetävä Janna Westerlund kertoo.

Iloa, jännitystä ja säihkettä

Esiintyjille kevätesitykset on mahdollisuus näyttää oppimiaan asioita ja myös yhteisöllinen kokemus.

-Esityksissä on aivan oma tunnelmansa, se vetää mukaansa, ja esiintymisiä odotetaan innolla, viidettä vuotta tanssiva Elina Vuoriniemi iloitsee.

-Aina kuitenkin jännittää, hän sanoo.

Tanssi ja musiikki synnyttävät ilon liikkua ja positiivinen ilmapiiri kannustaa osallistumaan.

-Kaikkien ei ole pakko esiintyä, mutta kyllä monet lapset ja nuoret ovat todella innoissaan, Westerlund sanoo. Tämän vahvistavat Siiri, joka aloitti tanssin kevätkauden alussa vuosien tauon jälkeen, ja Sophie, joka on harrastanut tanssia aiemmin muualla: tanssiminen lavalla tuntui todella hyvältä ja he aikovat myös jatkaa tanssiharrastusta.

Katja Köngäs näkee taidekasvattajan työssään, kuinka esiintyminen tuo itsevarmuutta ja yhteisiä kokemuksia.

-On tärkeää tuntea kuuluvansa ryhmään ja olevansa osa suurempaa kokonaisuutta, Köngäs sanoo. Isommat auttavat pienempiä ja aivan pienimpien apuna ovat opettajien ja vanhempien ohella myös tanssiopiston ”mummit”.

-Meillä on oma esitys vasta loppuviikosta, mutta olemme mukana joka näytöksessä saattelemassa lapsia lavalle, mummiryhmän Anneli Casagrande, Ann Holmlund, Anna-Liisa Helenius ja Immu Vähäpassi kertovat.

-Ja meitä ei enää esiintyminen jännitä, mummit naurahtavat kuin yhdestä suusta.

-Natalia Teikola