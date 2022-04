Hangon ja Inkoon satama EU:n kattavassa liikenneverkossa

Kuva: Hangon Satama Oy

Valtioneuvosto on toimittanut eduskunnalle kirjelmän Euroopan laajuista liikenneverkkoa eli TEN-T-verkkoa koskevasta asetusehdotuksesta. Kattavalle liikenneverkolle on lisätty Suomesta mm. Inkoon satama. Ehdotuksessa kattavalle verkolle lisättäisiin Suomesta myös sataman maantieyhteydeksi valtatie 25 Hanko-Mäntsälä. Kattavan verkon satamiin kuuluu myös Hanko.

-Jo nyt on varmaa, että Hangon satama ja Inkoon satama tulevat kuulumaan kattavaan verkkoon, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, raaseporilainen kansanedustaja Johan Kvarnström (sd) sanoo. Hangon satamaa yritettiin myös ydinverkkoon, mutta siinä ei onnistuttu.

Lue lisää näköislehdestä