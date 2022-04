Eränpalo palaa Helsinkiin – Kisakeskus alkaa hakea uutta johtajaa

Kuovilan kupeesta Pitäjänmäen paraatipaikalle käy Nina Eränpalon tie. Neljä vuotta Kisakeskuksen urheiluopiston toimitusjohtajana ja rehtorina toiminut Eränpalo aloittaa elokuussa Soveltava Liikunta ry:n uutena liikunnan asiantuntijana ja asettuu urheiluyhteisön ytimeen Sporttitaloon.

-Historiani Kisiksessä kattaa 20 vuoden ajanjakson ja nyt on aika palata juurilleni Helsinkiin 30 vuoden tauon jälkeen. Asiantuntijan rooli on hieno mahdollisuus päästä edistämään liikuntaa ja yhdenvertaisuutta. Kisakeskus on ollut iso ja tärkeä osa elämääni, mutta hetki tälle muutokselle tuntuu oikealta. Toivon mukaan pahin kriisi koronan kanssa on jo koettu ja asiakkaat ja kohderyhmät löytävät opistolle entiseen malliin, Eränpalo sanoo.

Hänet pyydettiin Kisakeskuksen johtoon rauhoittamaan tilannetta levotonta aikaa eläneessä talossa.

-Lähdimme rakentamaan opistolle vahvempaa raaseporilaisleimaa ja mantramaisesti hoin sitä, kuinka paikalliset pitää saada ymmärtämään oman urheiluopistonsa arvo. Ihmiset ovatkin paremmin tänne löytäneet ja kaksikielisyyttäkin on saatu enemmän pinnalle, mutta edelleen tässä on tekemistä, Eränpalo sanoo. Erkaantuminen TUL:sta ja Kisakeskussäätiön siirtäminen omiin käsiin on osaltaan vienyt uusille urille.

-Olemme vapaan sivistystyön oppilaitos, jolla on vahvaa ja uskollista asiakaskuntaa. Seniorit ja leirikoululaiset suosivat Kisistä suuresti ja huippu-urheiluakin on jonkin verran. Avovesiuinnin SM-kisat pidetään kesällä täällä toista kertaa ja siinä on esimerkki uudesta porukasta, jonka olemme löytäneet. Jatkossakin on tärkeää löytää opistolle oikeat yhteistyökumppanit. Haasteet liittyvät opiston ikään, sen rakennuskantaan ja infraan, joka vaatii jatkuvaa huolenpitoa, Eränpalo niputtaa.

Kisakeskuksella on haku päällä toimitusjohtaja-rehtorin paikkaan toukokuun alkuun asti. Eränpalo aloittaa uudessa pestissään 1. elokuuta, mutta tulee vielä elo-syyskuun aikana hoitamaan erinäisiä tehtäviä Kisiksessä.