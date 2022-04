Hävikkifoorumi jakaa tietoa läntisellä Uudellamaalla – ruokahävikki kuriin ja biojätteen lajittelu kuntoon

Kuva: Kuluttajaliitto

Hävikkifoorumi, Eteläkärjen Kuluttajat ry. ja Rosk’n Roll kampanjoivat tänä keväänä yhdessä ruokahävikin vähentämiseksi. Kuluttajille jaetaan tietoa ja tarjotaan tukea oman toimintansa muuttamiseksi. Ruokahävikki- ja biojäteasiat ovat kevään aikana esillä Hangon, Tammisaaren ja Inkoon kirjastoissa. Hangon kirjastossa järjestetään aiheesta myös kaikille avoin luento keskiviikkona 20. huhtikuuta kello 17.30 alkaen. Luento ja kirjastokiertue ovat osa Kuluttajaliiton koordinoimaa kansallista ruokahävikkihanketta. Ruoka roskiksessa -luennolla asiantuntijoina ovat hankekoordinaattori Jenni Vainioranta ja Rosk’n Rollin ympäristökouluttaja Linnea Skogberg.

Eteläkärjen kuluttajayhdistys täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

-Valitsimme juhlavuoden teemaksemme ruokahävikin. Se on meille tärkeää, koska ruoka on arvokasta, eikä sen hukkaamisessa ole järkeä, puheenjohtaja Irma Utriainen kertoo.

Eroon turhista menoista

Kuluttajaliiton mukaan suomalaisilla kotitalouksilla kuluu vuosittain 500 miljoonaa euroa ruokahävikkiin.

-Sen minimoiminen on entistä ajankohtaisempaa, kun ruoantuotannon haasteet ovat lisääntyneet ja ruoan hinta on nousussa. Ruokahävikki on resurssien ja rahan tuhlaamista, joten sen vähentäminen on kuluttajille hyvä keino karsia myös turhia ruokamenoja, Vainioranta sanoo.

Tällä hetkellä noin kolmasosa tavallisen roskapussin sisällöstä on biojätettä. Se olisi kuitenkin tärkeää hyödyntää joko kompostoimalla mullaksi tai biojätekeräyksen kautta, jolloin se hyödynnetään biokaasuna.

Samalla sekajätteen polttaminen energiaksi tehostuisi, kun seassa ei olisi märkää biojätettä.

-Hävikin vähentäminen ja biojätteen lajittelu ovat arjen helppoja tekoja, joista hyötyy niin ympäristö kuin lompakkokin, ympäristökouluttaja Linnea Skogberg toteaa.

Hyvästit hävikille ja biojätteet maaliin -niminen näyttely on esillä Hangon kirjastossa huhtikuun 28. päivään saakka, sen jälkeen Tammisaaren kirjastossa toukokuun puoliväliin ja vielä Inkoon kirjastossa toukokuun loppuun.

Näyttelyssä on esimerkiksi ruokahävikkipöytä, joka avaa silmät ruokahävikkiongelmalle, ja herättää pohtimaan asiaa omastakin näkökulmasta. Sieltä löytyy myös vinkkejä biojätteen lajitteluun.