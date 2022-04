Länsi-Uudenmaan kirjastot palailevat normaaliin rajoitusten jälkeen

Kuten koko yhteiskunnalla, myös kirjastoilla on takanaan kaksi eriskummallista vuotta. Suomen kirjastoseuran teettämän tutkimuksen mukaan sulkuajan rajoitukset olivat kirjastotoimelle merkittävät. Läntisen Uudenmaan kirjastoissa ollaan samalla kannalla.

-On sellainen tuntuma, että on monia ihmisiä, joilta rajoitusten myötä on jäänyt pois kirjastossa käymisen tapa, Raaseporin kirjastotoimenjohtaja Heidi Enberg sanoo.

-Tulevaisuudessa meidän täytyy keksiä erilaisia keinoja houkutella uusia ja uusvanhoja kävijöitä kirjaston palveluiden pariin, hän jatkaa.

