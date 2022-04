Hangon suomalaisessa seurakunnassa on tehty kuluneen vuoden aikana piispantarkastus. Kyseessä on kirkkolaissa määritelty toimenpide, jonka aikana arvioidaan seurakunnan toimintaa ja tulevaisuutta. Tarkastusten väli on noin 10-15 vuotta, ja Hangossa sellainen tehtiin viimeksi vuonna 2007.

