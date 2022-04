Kuva: Hangö Stevedoring

Oy Hangö Stevedoring Ab:n koko osakekanta on siirtynyt yrityskaupassa Euroports Finland Oy:n omistukseen.

-Yhteistyö alan kahden kokeneen toimijan kanssa on käynnistynyt hienosti. Satamaoperointiyritys omistajana on meille mahdollisuus, Stevedoringin toimitusjohtaja Petteri Sammalisto kommentoi yrityskauppaa.

