60 000 euroa Toroidionin prototyypistä

Toroidion -sähköauton sunnuntai-iltana päättyneessä huutokaupassa saatu korkein tarjous oli 60 250 euroa. Autosta jätettiin 140 tarjousta. Toroidion Oy:n konkurssipesä pani maaliskuussa nettihuutokauppaan sähköauton prototyypin, josta ei koskaan tullut valmista tuotetta.

Autossa on mm. Öhlinsin alusta, hiilikuituiset kallistuksenvakaajat ja Porschen jarrut. Autosta puuttuu kuitenkin tehoelektroniikka, eli se ei liiku moottorin voimalla. Kauppaan kuuluu myös mm. elektroniikkaa ja akkuja. ”Tekniikka on keskeneräistä ja konkurssipesä ei vastaa akkujen kunnosta”, myynti-ilmoituksessa mainittiin.

Auton kori on hiilikuitua ja autossa on kiinni kaksi moottoria. Kaksi moottoria on irrallaan ja uusi omistaja saa mukaan myös kolme muuta moottoria. Auto on noudettava sopimuksen mukaan viikon kuluessa huutokaupan päättymisestä.

-Pesänhoitajalla on oikeus joko hyväksyä tai hylätä annettu tarjous. Se selviää kuulemma huomiseen mennessä. En tiedä vielä kuka teki korkeimman tarjouksen, konkurssiin menneen yhtiön hallituksen puheenjohtaja Roald von Schoultz sanoi maanantaina aamupäivällä.