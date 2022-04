Raaseporin sairaalan koronanäytteenotto kiinni lakon vuoksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä joudutaan siirtämään lähes kaikki kiireetön hoito hoitajien lakon jälkeiseen aikaan. Keskeytykset koskevat myös koronavirustestausta ja osa näytteenottopisteistä on lakon aikana suljettu.

Länsi-Uudellamaalla on suljettu koronaviruksen näytteenottopiste Raaseporin sairaalassa, jossa testaus on ollut HUS:n omaa toimintaa.

