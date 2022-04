Raaseporin Energia uudistaa asemiaan ja valmistautuu uuteen jännitetasoon

Kaupungin omistama Raaseporin Energia Oy on tilannut Caverionilta Tammisaaren Koivuniemen 110 kilovoltin kytkinlaitoksen saneerauksen ja kokonaan uuden Prästkullan 110 ja 20 kilovoltin sähköaseman rakennustyön.

Hankkeen suunnittelu on jo aloitettu ja työt valmistuvat toukokuussa 2023. Urakkasopimuksen arvo on 1,4 miljoonaa euroa.

