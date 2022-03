Raasepori valmistautuu vastaanottamaan pakolaisia Ukrainasta

Ukrainasta sotaa pakenevien määrä kasvaa jatkuvasti ja Suomen viranomaisille ilmoittautuu päivittäin 200-300 pakolaista, jotka hakevat joko turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua. Lisäksi Suomeen saapuu myös suuri joukko pakolaisia, jotka eivät ole ilmoittautuneet vielä mihinkään.

Pakolaisista huolehtii ja vastaa Maahanmuuttovirasto, jolla on myös päävastuu järjestää pakolaisille tarvittavat palvelut. Maahanmuuttovirasto keskustelee kuntien kanssa siitä, miten pakolaisia voidaan auttaa ja tukea parhaalla tavalla vaikeassa tilanteessa. Myös Raaseporin kaupunki on käynyt keskusteluja viraston kanssa valmistautuessaan ottamaan vastaan pakolaisia.

-Monet tarjoavat apuaan pakolaisten kuljettamisessa Suomeen, mutta haluamme muistuttaa, että Maahanmuuttovirastolla on päävastuu koordinoida pakolaisten vastaanottoa Suomessa ja pyytää tarvittaessa apua kunnilta, maahanmuuttajakoordinaattori Karin Ljung-Hägert sanoo.

Raasepori tarjoaa kaupunkiin saapuville pakolaisille myös koronarokotuksen.

-Koska Suomessa jo olevista tai tänne vielä matkalla olevista pakolaisista monet ovat lapsia, naisia ja vanhuksia, ovat myös kaupungin koulut valmistautuneet uusiin oppilaisiin, mikä on hyvä tapa normalisoida lasten arkea, Ljung-Hägert sanoo.

Raaseporin kaupunki on selvittänyt jo mahdollisuuksia tarjota tulijoille majoitusta. Vapaita vuokra-asuntoja on kolmisenkymmentä, joihin mahtuisi noin sata henkilöä. Keskusteluja on käyty mm. myös Tammisaaressa sijaitsevan Knipnäsin entisen sairaalan sekä Karjaan lähistöllä sijaitsevan entisen kunta-alan opiston omistajien kanssa. Meltolan entisen sairaalan omistajat ovat myös alustavasti ilmoittaneet majoitusvalmiudesta.

Maahanmuuttovirasto ja ely-keskus koordinoivat pakolaisten vastaanottamista, mutta kaupunki on kartoittanut mahdollisia majoitusvaihtoehtoja jo etukäteen, jotta mahdollisiin yhteydenottoihin voidaan tarpeen tullen vastata nopeasti.