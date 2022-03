Kuva: © Top Marques Monaco

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on asettanut Raaseporiin rekisteröidyn autoalan start up-yritys Toroidion Oy:n konkurssiin.

Viime vuosikymmenen alussa toimintansa aloittaneella yhtiöllä on velkoja noin 1,5 miljoonaa euroa.

Maailmaakin mullistavaksi vuosien mittaan mainostettu yhtiön kehittelemä tekniikka on edelleen keskeneräinen, eikä sen toimivuutta ole kyetty todistamaan.

