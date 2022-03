Kulttuuripalkinnot Jori Kalliolalle, Adrian Sundbergille ja Rock´n Roll -lehden toimitukselle

Hangon kulttuurilautakunta on päättänyt myöntää vuoden 2021 kulttuuripalkinnon ja tuhat euroa muusikko ja ITE-taiteilija Jori Tapio Kalliolalle. Kalliola on Jori Otsa & Mah’orkka -orkesterin solisti.

Hangossa on saatu tutustua etenkin hänen maalauksiinsa ja hirsiveistoksiin. Kalliola valittiin viime vuonna Maaseudun sivistysliiton Vuoden ITE-taiteilijaksi, ja hän sai paljon huomiota ympäri Suomea.

”Taiteensa kautta hän korostaa poliittisia, sosiaalisia ja uskonnollisia kysymyksiä. Taide herättää tunteita, kysymyksiä ja keskustelua”, lautakunta perustelee valintaansa. Kalliolan töitä on nähtävillä pian kaupungintalon galleriassa.

Vuoden nuori kulttuuritoimija

Kulttuurilautakunnan, nuorisoraadin sekä kulttuuri- ja nuorisotoimen edustajista koostuva raati valitsi puolestaan Adrian Sundbergin vuoden nuoreksi kulttuuritoimijaksi Hangossa. Palkinto on uusi.

”Adrian on nuori lupaava kuvataiteilija, joka on pitänyt omia näyttelyitä ja osallistunut aktiivisesti Hangon kuvataiteilijoiden yhteisnäyttelyihin. Hän sijoittui ylikulkusillan seinämaalauskilpailussa kolmanneksi. Adrian kokeilee rohkeasti erilaisia tekniikoita ja materiaaleja ja on luonut oman tyylinsä taiteilijana”, raati perustelee.

Sundberg saa inspiraationsa luonnosta ja mytologiasta, joka näkyy hänen töissään. Adrian on myös hyvä kirjoittaja ja Hankoniemen lukiossa opiskellut Sundberg voitti vuonna 2020 Pikku-Finlandia -kirjallisuusesseekilpailun. Raadin mukaan Sundberg on lupaava ja luova taiteilija, jonka työ on inspiroivaa, harkittua ja yksityiskohtaista. Vuoden nuoren kulttuuritoimijan palkinto on 500 euroa.

Tunnustus kulttuuriteosta

Kulttuurilautakunta päätti jakaa tällä kerralla myös lisäpalkinnon. Vuoden kulttuuriteko -palkinto on 500 euroa ja sen saa Hangon Rock ’n Roll -lehden toimitus.

Siihen kuuluvat Peter Stenström, Olli Moisiola, Stefan Nordström ja Victor Stenström. Rock-lehti selvittää ja kertoo monin tavoin Hangon musiikkielämän historiaa. Valtava määrä työtä on tuottanut tuloksia, joita hankolaiset ja musiikin ystävät arvostavat.

Kulttuuripalkinnot jaettiin kaupungintalon juhlasalissa keskiviikkoiltana 9. maaliskuuta.