HIK:n käsipallomiehistö on Puputteja pullollaan

HC HIK:n käsipallomiehistössä on vannottu tällä kaudella isän, poikien ja vähän pyhän hengenkin nimeen.

2-divisioonassa pelaavaa poppoota valmentaa Teppo Puputti ja kentällä kirmaavat pojat Teemu, Tomi, Oscar ja Axel.

Teppo on jälkikasvuaan jo hankolaisseuran juniorijoukkueissa käskyttänyt, mutta nyt viisikko on ensimmäistä kertaa kimpassa samassa porukassa.

