Kuva: Kjell Svenskberg

Viulisti Frida Backman toivottaa ihmiset tervetulleeksi musiikkimeditaation pariin läntisen Uudenmaan kirkkoihin kevään aikana.

-Musiikkimeditaatio on yhtaikaa konsertti ja tilaisuus, jossa kuulijan oma kokemus on keskiössä. Rauhallinen tunnelma elävine kynttilöineen luo puitteet tilalle, jossa mahdollistetaan keskittyminen sisäänpäin. Ero normaaliin konserttiin on, että musiikki esitetään ilman taputuksia, Backman kertoo.

