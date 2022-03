VR ei tule enää vuokralle Karjaan aseman odotustilaan

Raaseporin kaupunginhallituksen esityslistalla on maanantai-illaksi pykälä, jossa käsitellään vuokra-avustuksen myöntämistä Karjaan rautatieaseman nykyisille omistajille, jotta odotussali saataisiin avattua taas matkustajille.

Avustushakemuksessa kaupungin esitetään osallistuvan vuokrakustannuksiin 400 eurolla kuukaudessa. Edellytyksenä olisi, että VR vuokraa odotussalin.

VR:n viestinnästä kerrottiin kuitenkin maanantaina, että se ei tule enää vuokralaiseksi Karjaan asemalle, koska odotustilassa on tehty viime vuosina paljon ilkivaltaa, eikä järjestyshäiriöitäkään saatu kuriin yrityksistä huolimatta. VR:llä ei ole myöskään aikomuksia avata odotustilaa uudelleen, mutta sen toivotaan onnistuvan siitä huolimatta muiden voimin.

Senaatin Asema-alueet Oy myi alkuvuodesta Karjaan asemarakennuksen Andreas ja Nico Rönnbergin A/N Invest Oy Ab:lle, joka pyrkii saamaan rakennukselle lisää käyttöä. Yhtiön vuokra-avustushakemuksessa todetaan, että mikäli VR ei tule enää rakennukseen vuokralle, asiaan tulisi miettiä toinen ratkaisu, jolla odotustila saadaan avattua.

Asian valmistelussa kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist ilmoittaa, että VR:n kanssa on keskusteltu odotussalin avaamisesta siten, että VR vuokraa tilan, ja omistaja huolehtii salin avaamisesta, siivoamisesta ja valvonnasta. Keskusteluja on käyty entisestä 1 600 euron kuukausivuokrasta. Karjaan aseman odotustila suljettiin syyskuun lopussa ja se on ollut kiinni siitä lähtien.