Lindholm ja Heinonen BK-voiton hahmoja

Albert Lindholm pelasi jatkosarjan avauksessa yhden uransa parhaista liigaotteluista. Laituri murtautui maalintekoon peräti yhdeksän kertaa.

BK-46 teki miesten SM-käsipallon ylemmän jatkosarjan avauksessa sen mitä pitikin. Grankulla IFK kaatui Karjaan urheiluhallissa toisen jakson ryhtiliikkeen myötä 31-25 (13-12).

BK siirtyi näin alkumetreillä jatkosarjan johtoon neljällä pisteellä ennen lauantaina Riihimäellä pelattavaa Cocks-ottelua. Sunnuntaina puolestaan selviää, liruuko ylimääräinen lähtöpiste BK:n vai Dickenin haltuun, kun HC Tallinn ja Cocks pelaavat rästiin jääneen runkosarjan päätöskamppailun.

Ansa purettu

Keskiviikon koitokseen viritettiin ansa, sillä lauantaina Suomen cupin voittoa juhlineella BK:lla oli vaara ajautua ”krapulaiseen” kyhnytykseen. Ensimmäinen 30-minuuttinen sujuikin tahmeasti ja kiivainta intensiteettiä hakien, kunnes kakkosjaksolla irtosi yrmeämpää ilmettä.

-Cupin finaaliin purkautui iso lataus ja saavutimme siinä hienon voiton, varmasti se vähän vaikutti tämän ottelun lähtökohtiin. Samalla Grani on kuitenkin sellainen joukkue, joka meidän vain pitää voittaa. Heillä on toki hyviä pelaajia, mutta meillä on vähän parempia, maalivahti Miksu Heinonen kiteytti.

-Tällaiset ottelut voivat olla vaikeampia kuin ne kovimmat pelit, koska takaraivossa on juuri se ajatus, että tämä pitää voittaa, laituri Albert Lindholm lisäsi.

Oscar Kihlstedt oli avausjaksolla lennokkaalla tuulella. Tässä häntä estelee Fredrik Forss.

GrIFK:n valmentaja Mikael Källman sanoi pelin jättäneen hänelle turhautuneen olon ja sen ymmärtää, sillä BK:ta olisi voinut tähän saumaan ankaramminkin ahdistella. Grani kuitenkin hukkasi tilaisuutensa omiin töppäyksiin, joista isännät rankaisivat.

Vasta kauden kuudennen ottelunsa pelannut Richard Sundberg rymisteli sen minkä jaksoi, mutta hyytyi muiden pakkien tapaan toisella jaksolla. Sentteri Fredrik Forss taas jäi ensimmäisen kerran tällä kaudella nollille.

-Olimme liian pehmeitä puolustuspelissä ja teimme hyökkäyksessä monta väärää päätöstä, Källman tiivisti. Neljäntenä joukkueena ylempään jatkosarjaan pötkineillä kauniaislaisilla ovat voitot tiukassa BK:n, Cocksin ja Dickenin puristuksessa.

Ennätys rikki

Päävastuussa ollut Heinonen ja minuuttinsa tehokkaasti hyödyntänyt Niclas Zweigberg muodostivat pätevän maalivahtikaksikon, jota Källman kehui jopa maajoukkuetasoiseksi. Heinonen heilui ensimmäiseen kymmeneen minuuttiin kahdeksan torjuntaa, haroi sitten 25 minuuttia tyhjää, kunnes pysäytti taas kakkospuoliskolla läjän palloja.

-Omakin peli oli tosiaan aika ailahtelevaa. Käsipallossa se menee usein niin, että tulee hyviä pätkiä ja välillä huonompia. Ainahan sitä voisi ottaa enemmänkin palloja kiinni, mutta olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen, Heinonen tuumi.

Sangen tyytyväinen oli myös Lindholm, vaikka hänkin nosti ensin esiin miinusmerkkiset tilastot.

-Pari heittoa meni ohi, ”Abbe” pudisteli päätään. Kaksi hutikutia eivät kuitenkaan paljon puntissa painaneet, kun peräti yhdeksän laakia löysi verkkoon. Lähes 300 pääsarjaottelussa esiintynyt Lindholm paiskoi maaliennätyksensä liigassa, eivätkä Granin maalivahdit keksineet keinoja miehen kesyttämiseen.

Nico Rönnberg tuli virkeästi kentälle toisella puoliskolla ja löi hyökkäyspeliin löylyä. Richard Sundberg nosti puolustuksessa kädet pystyyn.

-Ensimmäiset pari heittoa menivät sisään ja onnistumiset ruokkivat itseluottamusta, Lindholm totesi.

Sebastian Säkkisen takana peliaikaa oikeassa laidassa kärkkyvä Lindholm kiitti valmennusta luottamuksesta ja rehki koko 60-minuuttisen Grania vastaan.

-”Basti” on ykkösvalinta, se on selvää. Kun saan mahdollisuuden, niin näyttöhalut ovat korkealla. En voi muuta kuin tehdä parhaani ja valmennus päättää loput, hän tuumi.

Myös Oliver Nordlund sai keskiviikkona isomman mahdollisuuden, mutta hankolaispakin sihti oli kateissa. Avausjakson huilannut Nico Rönnberg toi hyökkäyspeliin ryminää ja syöttösilmää. Sentteri Robin Sjöman teki kaikki maalinsa kakkosjakson alussa kolmessa minuutissa Rönnbergin tarjoiluista.

Ottelutilastot, BK-46: Albert Lindholm 9/11, Nico Rönnberg 5/9 (7 m 2/2), Oscar Kihlstedt 4/8, Markus Viitkar 4/7, Robin Sjöman 3/3, Alex Lignell 2/4, Linus Sjöman 2/3, Jonathan Roos 1/1, Miska Henriksson 1/1, Oliver Nordlund 0/4, Jac Karlsson 0/2 (7 m 0/1), Victor Westerlund 0/1. Yhteensä 31/54 (57 %).

Maalivahdit: Miksu Heinonen (54 min.) 15 torjuntaa, Niclas Zweigberg (6 min.) 4.

Jäähyt: R. Sjöman 2 x 2 min, Henriksson 2 min. Maalit 3-3.

Pallonmenetykset: 9.

GrIFK: Robin Granlund 4/10 (7 m 2/2), Alexander Qvist 4/7, Richard Sundberg 3/6, Jere Kantee 3/5 (7 m 2/2), Carl Weurlander 2/8, Erik Åkermarck 2/3, Fredrik von Troil 2/3, Kalle Kankaanpää 2/2, Miro Koljonen 2/2, Wilhelm Parvinen 1/2, Fredrik Forss 0/3. Yhteensä 25/51 (49 %).

Maalivahdit: Patrik Roslander (39 min.) 6 torjuntaa, Atte Pakarinen (21 min.) 8.

Jäähyt: Forss 2 x 2 min, Qvist, Kantee 2 min. Maalit BK:lle 7-2.

Pallonmenetykset: 13.