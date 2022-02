Raaseporin, Hangon ja Inkoon aikuisväestöstä yli 60 prosentilla on jo kolme koronarokoteannosta. Alaikäisten keskuudessa kolme annosta saaneita on vasta noin puoli prosenttia ikäryhmästä. Kaksi rokoteannosta saaneiden osuus on noin kolmasosa. Raaseporissa todettiin edellisellä kahden viikon jaksolla taas ennätysmäärä uusia tartuntoja, 733 kappaletta.

