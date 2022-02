Inkoolaiskuskit lähtevät lumihommiin SM-rallissa

Emil Lindholm ja Reeta Hämäläinen lähtevät avauskisan voiton voimaannuttamina kesyttämään Riihimäen teitä. (Kuva: Merita Mäkinen)

Emil Lindholm auraa tietä lauantaina Riihimäellä ajettavassa SM-rallin toisessa osakilpailussa. Rovaniemellä kauden avauksessa kartturinsa Reeta Hämäläisen kanssa voittoon veivannut inkoolaiskuski lähtee runsaslumiselle reitille numerolla 1.

-Etelä-Suomessa on satanut reilusti lunta ja ennuste lupaa lunta vielä lisää kilpailua edeltävälle yölle. Voi olla, että on hyvätkin rallikelit. Lähtöpaikka ei ole paras mahdollinen, mutta jokaisella kärkipään kuljettajalla on lumiset tiet edessään. Teiden pohjat ovat jäässä, joten en usko, että lähtöpaikka liikaa vaikuttaa, Lindholm totesi GRX-tiimin tiedotteessa.

Škoda-käskyttäjä on ajanut Riihimäen rallissa kertaalleen vuonna 2019, jolloin kisa jäi kesken.

-Tunturirallin jäljiltä kaikki on kunnossa. Meillä on hyvä asetelma jatkaa sarjaa eikä voittamisen pakkoa ole, vaikka paikan tullen ykköseksi yritetäänkin. Riihimäki toimii myös hyvänä valmistautumisena Ruotsin MM-ralliin, Lindholm totesi.

(Kuva: Merita Mäkinen)

Kerran vuodessa

Emilin pikkuserkku Niclas Grönholm rypistää ralliteille pienen tauon jälkeen. Viidenteen SM-ralliinsa ampaiseva inkoolainen rallicross-kuljettaja oli viimeksi mukana toukokuussa Liedon kisassa.

-Oli taas nopea päähänpisto, että lähdemme ajamaan. Haastavaa se tulee olemaan ja kun ajaa yhden rallin vuodessa, niin nuottien tekeminen tuottaa eniten ongelmia. Pitäisi sisäistää nopeasti, mitä kakkoskuskille kirjoitettavaksi pyytää. Teemme nuoteista mahdollisimman yksinkertaiset, ajamme omaa vauhtiamme ja pidämme hauskaa, Grönholm summasi GRX:n tiedotteessa.

Škoda Fabia Rally2:lla kaasuttelevan Grönholmin viereen istahtaa luottokartturi Antti Linnaketo. Rallicrossin MM-sarja pyörähtää näillä näkymin käyntiin vasta heinäkuussa, joten ajoranteita on hyvä rallissa notkistaa.

-Rallissa pitää heti ensimetreistä lähtien ajaa kovaa ja se edesauttaa vauhtiin pääsemistä rallicrosskauden alussa. Pitäisi ajella ralleja vielä vain lisää, niin ne auttaisivat enemmän, Grönholm tuumi.