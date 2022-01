Alueen kunnista seitsemän edustajaa aluevaltuustoon

Inkoolaisen Henrik Wickströmin äänisaalis oli koko maan kolmanneksi suurin.

Raasepori, Hanko ja Inkoo saivat sunnuntaina järjestetyissä aluevaaleissa yhteensä seitsemän edustajaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Vaalitulos on seutukunnalle selvästi parempi kuin etukäteen arvioitiin. Raasepori saa viisi edustajaa, Hanko ja Inkoo yhden kumpikin.

Raaseporista aluevaltuustoon pääsee 643 ääntä saanut sairaanhoitaja, opettaja Petra Baarman (sd) sekä RKP:n ehdokkaista puolueen naisjärjestön puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anita Westerholm (1 450 ääntä), kirurgi (eläkkeellä) Karl von Smitten (514), lääkintöneuvos Ralf Backman (503) ja kirurgi (eläkkeellä) Peter Braskén (404).

Hangossa valtuustopaikkaan riitti eläkkeellä olevan Torbjörn Ekholmin (r) saamat 540 ääntä. Inkoosta aluevaltuustoon valittiin huikean äänimäärän saanut RKP:n varapuheenjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström, joka haali alueelta peräti 5 865 ääntä. Äänimäärä oli alueen suurin ja kolmanneksi korkein koko maassa.

Keskimääräistä vilkkaammin

Äänestysaktiivisuus oli Länsi-Uudellamaalla 48 prosenttia, koko maassa 47,5. Raaseporin seutukunnan kunnissa äänestäjät olivat ahkerampia kuin koko maassa ja Länsi-Uudellamaalla keskimäärin.

Inkoossa oli koko alueen toiseksi aktiivisimmat äänestäjät. Äänestysprosentti oli siellä 63,8 ja edelle ylsi ainoastaan Kauniainen (65,5). Raaseporissa äänestysprosentti oli 51,3 ja Hangossa 49. Heikoimmaksi äänestysprosentti jäi koko maan 21 hyvinvointialueen joukossa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa se oli vain 39,2. Korkein äänestysprosentti oli vastaavasti Pohjanmaalla, 53,8.

Ensimmäistä kertaa valitun Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustossa on 79 edustajaa. Paikoista 47 on espoolaisilla. Seuraavaksi eniten edustajia saavat Kirkkonummi ja Lohja, kahdeksan kumpikin. Vihti saa kuusi edustajaa, Kauniainen kaksi ja Karkkila yhden. Ainoastaan Siuntio jäi ilman omaa edustajaa 10 kunnan hyvinvointialueella. Naisia on peräti 68,4 prosenttia Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon valituista. Valtuutettujen keski-ikä on 46 vuotta.

Kokoomuksen kannatus oli Länsi-Uudellamaalla 32,6 prosenttia. SDP:n kannatus oli 15,9 ja RKP:n 14,5 prosenttia. Kokoomus saa aluevaltuustoon 27 paikkaa, SDP 13 ja RKP yhden vähemmän. Aluevaltuustoon valituista 10 on kansanedustajia ja kunnanvaltuutettuja, ja 47 valituista on alueen kunnanvaltuutettuja.