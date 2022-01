Koira on ihmiselle verraton apuri ja koiran tarkkaa hajuaistia käytetäänkin monenlaiseen toimintaan. Mieluinen tekeminen on hyvä pohja yhteiselle harrastukselle. Raaseporin pelastuskoirat ry. on toiminut vuodesta 2014. Yhdistyksessä harjoitellaan sekä ihmisten pelastamista että kadonneiden lemmikkien etsintää.

Lue lisää näköislehdestä