Kuva: Urheilugaala/Jami Ivanoff

Mikael Källman on otettu valinnastaan Suomen urheilun kunniagalleriaan. Hän on ensimmäinen Hall of Fameen nimetty suomalaiskäsipalloilija.

Urheilumuseo nimeää vuosittain kunniagalleriaan sukupolviemme urheilun sankareita, jotka ovat kuuluneet lajissaan maailman huippuihin ja näin vaikuttaneet kansallisen identiteetin rakentumiseen.

