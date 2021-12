Länsi-Uudenmaan tuleva hyvinvointialue on Raaseporin sosiaali- ja terveysjohtaja Benita Öbergin mukaan Suomi pienoiskoossa: alueella on kaupunkikeskuksia, maaseutua, erämaata ja rantaviivaa. Suomenkielisen väestön osuus on 74 prosenttia, vieraskielisiä on 13 ja ruotsinkielisiä 12 prosenttia alueen asukkaista.

Lue lisää näköislehdestä